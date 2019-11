Tottenham, Mourinho : "La plus belle des sensations"

José Mourinho n'a pas caché sa joie après son première victoire à la tête des Spurs de Tottenham, ce samedi, face à West Ham (3-2).

José Mourinho a parfaitement réussi ses débuts à la tête de .

Pour sa grande première, le Special One a vu ses hommes décrocher un succès au terme d'un match très animé dans un derby londonien, face à .

Pour sa dimension émotionnelle, le scénario du jour a forcément plus au Portugais.

"[Dix mois] sans musique dans les vestiaires visiteurs, sans sourire, sans joie... Mais ils l'ont fait. Je suis très content d'eux et très content pour eux. Mes joueurs ont payé le prix d'une semaine très, très difficile. Ils reviennent de sélection, certains ont voyagé, il y a eu le changement d'entraîneur. Un nouveau gars est arrivé, avec de nouveaux entraînements, des idées nouvelles... Je ne pense pas que ce soit facile pour un joueur de football", a expliqué l'ancien manager de Man United et , dans des propos relayés par L'Equipe.

"Est-ce que j'ai été très ému (avant le match) ? Non. Nerveux, mais j'adore ça", a continué José Mourinho. "Quand les choses tournent en votre faveur, gagner est la plus belle des sensations. La sensation la plus étrange lorsque j'allais aux matches, dans la cabine ou dans le studio, c'était que je me demandais ''mais qu'est-ce que je fais ici ?''. C'est au bord de la touche que se trouve mon habitat naturel".