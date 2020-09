Olivier Giroud : "J'ai failli signer à Tottenham"

Dans un long entretien accordé à So Foot, Olivier Giroud revient sur son départ avorté de Chelsea l'hiver dernier.

Olivier Giroud est toujours un joueur de . Et pourtant, l'hiver dernier, il était à deux doigts de quitter les Blues car il n'entrait plus dans les plans de Frank Lampard, comme il l'a raconté au magazine So Foot : « Lors des trois derniers jours du mercato, j'étais dans le bureau du coach pour trouver une solution. J'espérais que Chelsea me trouve un remplaçant. […] De mon côté ce n'est pas les solutions qui manquaient : j'ai failli signer à la , à l'Inter… J'étais même tellement déterminer à partir que j'ai même failli signer à . »

Olivier Giroud explique ensuite comment Frank Lampard lui a redonné sa chance : « En janvier, il m'a donc dit qu'il me donnerait à nouveau ma chance et il l'a fait : mi-février, j'ai fait une bonne entrée contre et derrière, j'ai marqué contre Tottenham. D'un coup, je ne suis plus sorti de l'équipe et j'ai marqué 8 buts en 10 titularisations. »

Son contrat pour dans une… valise

Arrivé en en 2012, Olivier Giroud revient sur la signature rocambolesque de son contrat avec Arsenal : « Je ne pars que pour 12 millions à Arsenal ce qui n'est pas énorme. J'étais à l'Euro 2012, ma femme m'a apporté le contrat dans ses valises… Un grand moment. »

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Olivier Giroud raconte également qu'il aurait pu quitter la pour le Royaume-Uni dès 2010 lorsqu'il jouait encore à Tours : « J'avais des propositions de Middlesbrough et du Celtic mais, à ce moment-là, mes agents m'ont conseillé de laisser d'abord une empreinte en France ».

Un conseil payant puisqu'Olivier Giroud rejoindra avec qui il remportera le championnat de France en 2012 tout en étant sacré meilleur joueur et meilleur buteur.