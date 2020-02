Tottenham, Lloris rassure sur son état de santé

Décisif ce dimanche, lors de la victoire de Tottenham face à Manchester City en Premier League (2-0), Hugo Lloris a rassuré sur sa santé.

Après trois mois et demi d'absence à la suite d'une sérieuse blessure au coude gauche, Hugo Lloris a été très bon pour sa 3e titularisation de rang, stoppant un penalty de Gundogan face à City notamment ce dimanche (2-0 pour les Spurs).

"C’est mon troisième match en dix jours, il faut tout de suite se mettre au niveau pour aider l’équipe. On a un déficit de points à rattraper et ça passe par de grosses performances comme aujourd’hui. J’espère que ça va nous donner de la confiance et un élan pour la suite de la saison. [...] Sur le plan personnel c’est un penalty arrêté, on essaye d’attendre le plus longtemps possible et de prendre la bonne décision. Cette fois c’était la bonne", a confié l'ancien lyonnais pour RMC Sport après le match.

"C’est un petit peu du déjà-vu parce que c’est du même côté que l’année dernière en . C’est toujours bien pour un gardien quand ça tourne en votre faveur, ça permet à l’équipe de rester dans le match.", a encore considéré le portier des Bleus.