Tottenham - Manchester City 2-0, un City à dix laisse filer Liverpool

Tottenham et Manchester City se défiaient pour le compte de la 25e journée de Premier League et avec un très bon Lloris, les Spurs s'imposent.

C'était le show Hugo Lloris ce dimanche contre . Patron d'une défense des Spurs bien organisée, l'international français a notamment dévié une tentative de Sergio Agüero sur le poteau.

Mais les exploits de l'ancien joueur de l'OL ne s'arrêtent pas là. Lloris a aussi stoppé un penalty de Gundogan à 5 miutes du repos, avant de plonger dans les pieds de Sterling dans la foulée.

se montrera plus offensif dans le second acte, bien aidé par l'expulsion de Zinchenko après un deuxième jaune récolté suite à une faute sur Winks. Et c'est de la recrue Steven Bergwijn que viendra la lumière pour les Spurs. Peu après l'heure de jeu, ce dernier profite d'un ballon piqué de Lucas pour enchaîner contrôle du torse-frappe et tromper ainsi Ederson.

Tottenham doublera la mise quelques instants plus tard. À minute du terme et sur le premier ballon de Ndombele, Son frappe et voit sa tentative déviée par Fernandinho pour le 2-0. Ce sera d'ailleurs le score final. City chute à Londres et se trouve désormais à 22 points de , leader. Un écart historique pour une plus que jamais pliée.