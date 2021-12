Tottenham-Liverpool (2-2) : Les Spurs et les Reds dos à dos

Avec la victoire de Manchester City sur la pelouse de Newcastle en début d'après-midi, Liverpool était dans l'obligation de gagner pour rester dans le sillage des Citizens au classement.

Mais les Reds, qui restaient sur six victoires en Premier League, ont été bousculés et malmenés par Tottenham et s'en sortent finalement très bien avec ce résultat nul.

Un match très animé

Dans une rencontre rythmée et très agréable, Tottenham faisait craquer Liverpool dès la 13e minute de jeu : Ndombele adressait un caviar à Kane qui ajustait Alisson d'une jolie frappe.

Trois minutes plus tard, Son manquait le cadre alors qu'il se présentait seul face à Alisson ! Le gardien brésilien s'interposait ensuite face à Dele Alli (29e).

Après avoir laissé passer l'orage, Liverpool ne se faisait pas prier pour égaliser sur une tête de Jota qui trouvait la lucarne de Lloris (35e). La physionomie du match s'inversait et Lloris devait s'employer avec un arrêt réflexe peu académique du genou sur un tir d'Alexander-Arnold (42e) afin d'éviter que son équipe ne soit menée à la pause, ce qui aurait été illogique.

Des Spurs maladroits

En deuxième période, le manque d'efficacité des Spurs se poursuivaient à l'image de cette incroyable occasion pour Kane. Esseulé dans la surface, l'attaquant tirait pile poil sur Alisson qui n'en demandait pas temps (54e).

A contrario, Liverpool se montrait réaliste et prenait l'avantage au tableau d'affichage après une partie de billard. Un ballon repoussé par Lloris était renvoyé dans la surface par Alexander-Arnold et arrivait sur Robertson qui n'avait plus qu'à pousser la balle au fond des filets (69e).

La boulette d'Alisson

Mais Tottenham n'était pas pour autant résigné et revenait tout de suite dans la partie sur une énorme boulette d'Alisson. Le gardien brésilien manquait le ballon en sortant dans les pieds de Son qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide (74e).

Dans la foulée, Robertson était expulsé pour un attentat sur Emerson (77e). A 10 contre 11, Liverpool résistait aux assauts de Tottenham.

Mais ce match nul ne fait pas les affaires des Reds. Car avec la victoire de Manchester City sur le terrain de Newcastle en début d'après-midi, Liverpool compte désormais trois points de retard sur les Citizens (44 à 41).