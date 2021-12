Premier League : Manchester City s'impose (4-0)... et distance Chelsea (0-0)

Leader de Premier League et tenant du titre, Manchester City est dans un fauteuil à l'échelle nationale. Néanmoins, deux poursuivants menacent de lui prendre place au sommet : Liverpool et Chelsea, respectivement à 1 et 4 points au classement. Opposés à Newcastle, mal classé, les hommes de Pep Guardiola ont donc eu la bonne idée de ne pas laisser filer de précieux points ce dimanche.

Manchester City n'a jamais tremblé (0-4)

Dans ce choc des extrêmes entre Newcastle qui n'a remporté qu'un seul match depuis le début du Championnat, et Manchester City qui ne s'est incliné qu'à une reprise, les visiteurs ont fait respecter la hiérarchie sans forcer. Dès la 5ème minute de jeu, le défenseur portugais Ruben Dias, a ouvert le score de la tête à la suite d'un corner, compliquant d'emblée la tâche des Magpies à Saint-James Park.

Toujours en première période, City a aggravé le score (27e). Une nouvelle fois, grâce à un but inscrit par un défenseur portugais. Joao Cancelo, après un petit festival réalisé dans l'axe du terrain, a régalé en expédiant une merveille de frappe dans la lucarne depuis les 25 mètres. Un but exceptionnel ! En seconde période, Riyad Mahrez et Raheem Sterling se sont mêlés à la fête (65e, 85e). Ce Manchester City était simplement trop fort pour Newcastle, qui s'enlise encore davantage...

Chelsea tenu en échec et distancé (0-0)

L'article continue ci-dessous

Dans le même temps, Chelsea se déplaçait sur la pelouse de Wolverhampton privé de nombreux éléments, infectés par le Covid-19... Si les Blues auraient souhaité que ce match soit reporté, force est de constater que le terrain leur a donné raison. Frustrés d'avoir à jouer ce match, les hommes de Thomas Tuchel ont été forcés de partager les points par des locaux accrocheurs portés par un bon gardien.

Malgré les absences, Chelsea s'est pourtant procuré bon nombre de situations dangereuses, sans toutefois parvenir à faire trembler les filets adverses. Tenus en échec (0-0), les Blues totalisent désormais 6 points de retard sur le leader Manchester City.