Tottenham, Kane est pour l'annulation de la saison "si elle ne se termine pas fin juin"

Lors d'une session questions-réponses avec ses fans, l'attaquant de Tottenham a donné son avis sur la fin de la saison de Premier League.

Les championnats européens iront-ils à leur terme cette saison ? Rien n'est moins sûr. Plus les jours passent, plus les doutes augmentent quant aux capacités des différents championnats de se terminer en raison de la pandémie du Coronavirus. Harry Kane s'est exprimé ce dimanche sur la suite à donner à la saison de lors d'une conversation en direct sur Instagram avec l'ancien joueur de Jamie Redknapp. L'attaquant de Tottenham n'est pas contre l'annulation de la saison si elle ne peut aller à son terme avant fin juin.

"Je pense que nous devons essayer de finir la saison. Mais il faut qu'il y ait un moment où on puisse dire "Ça suffit". Je sais que la Premier League fera tout son possible pour terminer la saison et qu'elle examine toutes les options possibles. Il doit y avoir un point où assez c'est assez. La date limite pour moi est probablement la fin juin. Jouer en juillet ou août et repousser la saison prochaine, je n'y vois pas trop d'avantages", a expliqué l'attaquant des Spurs.

"Attendre la saison prochaine avec impatience"

"Mais évidemment, je ne sais pas grand-chose sur les coulisses et les finances. Si la saison n'est pas terminée à la fin du mois de juin, nous devons examiner les possibilités et attendre la saison prochaine avec impatience. Il y a un plan A, B et C. Les trois options sont de recommencer à la mi-mai, en juin ou à la fin juin", a ajouté l'international anglais. Si la Premier League suit les conseils de Harry Kane, il est peu probable de voir le championnat anglais se terminer cette saison.

Dans cette même session de questions-réponses avec Jamie Redknapp et les fans de l'attaquant anglais, Harry Kane a évoqué son futur et a laissé entrevoir la possibilité de quitter s'il estime que le club n'avance plus : "Je ne pourrais pas dire 'oui', je ne pourrais pas dire 'non'. J'adore les Spurs, j'aimerai toujours les Spurs. Mais comme je l'ai toujours dit, si je pense que nous ne pouvons pas progresser en équipe ou que nous n'allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui reste pour le plaisir".

"Tout dépend de ce qui se passera concernant l'équipe et de la façon dont nous progresserons. Ce n'est pas définitif, ce n'est pas "Je vais y rester pour toujours", mais ce n'est pas non plus un "non". Je suis un joueur ambitieux, je veux m'améliorer et devenir un "top top player". J'ai eu des grands succès sur le plan individuel, mais je joue à ce sport pour gagner des trophées en équipe", a ajouté l'avant-centre de 26 ans.