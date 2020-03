Tottenham - Kane avertit sa direction : un départ reste possible

Lors d’un live Instagram, le buteur des Spurs a rappelé qu’il comptait bien soulever des trophées… à Tottenham, ou ailleurs.

En cette période de confinement, les footballeurs ont trouvé une nouvelle occupation. Le challenge du papier toilette ? Non, les lives Instagram ! Cette fois-ci, Harry Kane, le buteur des Spurs, s’est frotté à l’exercice, avec quelques révélations au programme.

En effet, les saisons passent et l’international anglais n’a toujours pas quitté , un club qui ne semble plus vraiment être à sa hauteur malgré une finale de Ligue des Champions disputée la saison dernière. Alors, départ imminent ou non ?

"On me pose souvent cette question..."

"On me pose souvent cette question. Je ne peux pas dire oui ou non. J’aime les Spurs et j'aimerai toujours les Spurs", a rappelé Kane, qui porte le maillot blanc depuis ses 11 ans, soit depuis 2004 ! Mais son amour pour Tottenham ne l’empêchera pas pour autant de partir un jour.

"Si je sens que nous ne progressons pas en équipe ou que nous n'allons pas dans la bonne direction, je ne suis pas quelqu'un qui resterait uniquement pour le plaisir. Je suis un joueur ambitieux", a conclu Kane. Sa direction est prévenue !