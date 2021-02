Tottenham - José Mourinho ne s'enflamme pas

Tottenham l'a facilement emporté contre Wolfsberger (4-0) en Ligue Europa. Face à une telle adversité, pas de quoi s'enflammer selon le Portugais.

Distancé en Premier League, Tottenham pointe à la neuvième place du classement, à neuf points de la quatrième position, occupée par West Ham et qualificative pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ainsi, José Mourinho ne s'en était pas caché : la victoire en Europa League est désormais une priorité.

"La Ligue Europa est une grande motivation. Ce n'est pas facile, mais c'est une grande motivation car cela peut être un moyen d'obtenir une place en Ligue des champions et en même temps un trophée (...) la Ligue Europa est une fenêtre d'opportunité qui nous est ouverte", avait déclaré l'ancien coach du Real Madrid et de l'Inter.

La double-confrontation face aux Autrichiens de Wolfsberger faisait donc office de priorité pour le Portugais. Mercredi soir, Tottenham a de nouveau été largement supérieur à son adversaire, en 16es de finale retour de la Ligue Europa. Les Anglais l'ont en effet emporté 4 buts à 0, tandis que l'aller avait déjà été gagné très largement (4-1).

"Nous avons de plus grandes ambitions que Wolfsberger"

Face à une si modeste opposition, José Mourinho a toutefois invité à la prudence et à l'humilité. "C'était une bonne soirée. On a montré une très bonne attitude, c'est le plus important. Titulaires, remplaçants, tous étaient unis. Nous avons eu un bon état d'esprit", a d'abord expliqué le technicien en conférence de presse.

"Il y a eu de bonnes performances individuelles, des buts magnifiques et aucune blessure. Les jeunes sont entrés sur le terrain, je suis content. Avec tout le respect que je leur dois, nous avons de plus grandes ambitions que Wolfsberger. Donc, nous ne devons pas nous enflammer", a ensuite tempéré José Mourinho.

Les trois prochains rendez-vous de Tottenham en Premier League sont des matches accessibles à remporter impérativement. Durant les prochaines semaines, les Spurs vont en effet se frotter successivement à Burnley, Fulham et Crystal Palace. Idéal pour préparer le derby contre Arsenal, prévu le 14 mars prochain.