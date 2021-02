PSG - Les prolongations de Neymar et Mbappé, la L1, le Barça... Leonardo fait le point

Dans un entretien accordé à France Bleu, le directeur sportif du PSG a fait le point sur les dossiers chauds, dont l'avenir des deux stars du club.

Le Paris Saint-Germain est passé par tous les états ces derniers jours. D'abord large vainqueur sur la pelouse du FC Barcelone (1-4) en huitième de finale de la Ligue des Champions il y a plus d'une semaine, le PSG avait déchanté quatre jours plus tard, défait au Parc des Princes face à l'AS Monaco (0-2), en Ligue 1.

Mais ces derniers jours, ce sont d'autres sujets qui se retrouvent au coeur de l'actualité. En tête de liste, l'avenir des deux stars du club : Kylian Mbappé et Neymar. Ce jeudi, Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a justement évoqué ces deux dossiers chauds, lors d'une interview accordée au média France Bleu.

Ça discute pour Mbappé, Neymar, Di Maria et Bernat

"Sur le contrat de Kylian Mbappé, on parle depuis longtemps. Avant, c'était surtout pour être clair sur notre position et ce qu'on veut. Là, je pense qu'on arrive au moment où on doit prendre une position et une décision. On a une bonne ouverture de dialogue (...) Neymar, c'est en bonne voie, mais à la fin, il se décide après la signature et ce n'est pas encore le cas", a ainsi confié le Brésilien, qui espère des issues positives. Même chose pour Angel Di Maria et Juan Bernat, eux aussi en discussions.





"On arrive au bon moment je pense, même chose pour Di Maria et Bernat. Ce sont les quatre dossiers dont on discute. L'idée, c'est d'y arriver le plus vite possible, car de notre côté, on a l'intention de les renouveler tous les quatre", a ensuite assuré le dirigeant, avant de revenir sur la lutte pour le titre qui fait rage en Ligue 1.

Le PSG face à une concurrence féroce en Ligue 1

"On va sûrement avoir une fin de saison excitante. Paris est un des favoris pour remporter le titre : on ne va pas dire qu'on ne pense pas gagner et qu'on ne se sent pas dans les conditions de le faire. Après, si on regarde les dernières journées, Lyon, Lille et Monaco ont une séquence de victoires très importante. Mais l'ambition et les objectifs restent les mêmes". Concurrencé en Ligue 1, le PSG devrait, sauf nouvelle catastrophe, être plus serein en Ligue des Champions, qui plus est avec l'expérience.

"Moi, je crois en Dieu et au travail. La Ligue des Champions est vraiment une compétition folle. Tu joues un match, tu as trois semaines avant le match retour, tout peut se passer ! On a l'expérience, on doit être attentifs et jouer sans penser au passé", a déclaré Leonardo, n'accordant guère d'importance au spectre de la remontada.