Tottenham - José Mourinho : "J'ai apprécié et je n'ai pas apprécié"

Tottenham s'est incliné lors d'un match spectaculaire contre Everton mercredi soir (5-4). L'entraîneur des Spurs était partagé après la rencontre.

Jose Mourinho a déclaré que la performance de Tottenham lui avait rappelé "la souris et le chat" après que les Spurs aient échoué lors d'un affrontement spectaculaire en FA Cup face à Everton (5-4), mercredi soir. Tottenham s'est simplement retrouvé du mauvais côté d'un passionnant affrontement au cinquième tour.

Le match de mercredi a été le match avec le plus riche en buts du mandat de José Mourinho à Tottenham, ainsi que le match de FA Cup le plus productif entre deux équipes de haut niveau depuis février 1961, lorsque Sheffield Wednesday avait gagné 7-2 contre Manchester United. Bref, c'était un spectacle historique.

"Nous avons fait preuve d'un grand caractère pour lutter"

"J'ai apprécié - et je n'ai pas apprécié. J'ai apprécié la façon dont nous avons joué avec le ballon. Nous avons créé, nous avons eu un grand mouvement, nous avons marqué des buts, créé des occasions. Nous avons fait preuve d'un grand caractère pour lutter contre des erreurs incroyables. Mais attaquer en football ne permet de gagner des matches que lorsque vous ne faites pas plus d'erreurs que vous n'en créez", a judicieusement estimé le Portugais à BT Sport après la rencontre.

"Cela fait mal à tout le monde. Le sentiment est que nous avons très bien joué avec le ballon, nous avons été courageux, nous étions la meilleure équipe à 1-0 et en cinq minutes c'était une erreur, une erreur, une erreur, un but, un but, un but. Nous nous sommes encore battus mais nous avons fait plus d'erreurs. C'était la souris et le chat. La souris était nos erreurs et le chat était nous essayant de compenser cela", a ensuite métaphoré José Mourinho, toujours aussi originale en communication.

Reste que Tottenham quitte la FA Cup dès le cinquième tour, mettant fin aux espoirs du club de renouer avec les trophées. La meilleure chance pour l'équipe de le faire viendra presque certainement lors de la finale de la Coupe Carabao, où Mourinho et ses joueurs affronteront le redoutable Manchester City, le 25 avril prochain.