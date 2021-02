PSG - Mauricio Pochettino : "Neymar ? Le staff va l'examiner, on en saura plus demain"

L'entraîneur parisien ne connaît pas encore la gravité de la blessure de Neymar, touché à l'adducteur gauche. Le Brésilien passera des examens jeudi.

Le PSG s'est qualifié sans briller ce mercredi à Caen (0-1), en 32e de finale de Coupe de France. Un match au cours duquel Neymar est sorti touché à l'adducteur gauche. Le Brésilien passera des examens jeudi pour connaître la gravité de sa blessure.

Peut-on avoir des nouvelles de Neymar ?

Mauricio Pochettino : Vous l'avez vu, il est sorti blessé. Il était touché à l'adducteur. Demain, le staff médical va l'examiner. On verra comment est sa blessure.

Quelle impression vous a-t-il fait dans le vestiaire ? Est-il sorti à temps selon vous ?

La réalité, c'est qu'on ne connaît pas la gravité de la blessure ce soir. On en saura plus demain quand on aura le diagnostic.

Avez-vous un regret de l'avoir fait jouer sur un terrain un petit peu gras ?

Pour le terrain, c'est la période qui veut ça. Mais il était en condition parfaite pour jouer aujourd'hui. Contre Marseille, il avait joué quelques minutes après avoir été atteint d'une gastro. Ce sont des choses qui arrivent...

M. #Pochettino : "On ne regrette pas d'avoir fait jouer Neymar. Il était en condition parfaite pour jouer. Ce sont des choses qui arrivent..." #SMCPSG @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) February 10, 2021

Déplorez-vous l'agressivité des défenseurs de Caen ?

Je ne veux pas m'en prendre à la façon de jouer de l'adversaire et la manière dont il a fait son match. Mais j'ai juste la sensation que parfois il y a un manque de protection pendant les matches de la part de l'arbitrage. Mais c'est juste une sensation.

En voulez-vous à vos joueurs de ne pas s'être mis à l'abris plus tôt ?

Non, on s'adapte à certains contextes. Je suis très content de l'investissement et de l'implication que mettent les joueurs pour gagner les matches et être performants. C'est notre rôle d'optimiser les qualités de l'équipe. Aujourd'hui, c'était le neuvième match en 30 jours pour nous. La cadence est importante mais les joueurs sont disponibles et font les compromis nécessaires.

Allez-vous faire tourner samedi contre Nice pour éviter de nouvelles blessures ?

Chaque match est important. On doit gagner à chaque fois et être le plus performant possible lors de toutes les rencontres. On doit décider de la meilleure équipe à chaque fois.

Navas et Verratti vont-ils reprendre l'entraînement jeudi ?

Navas s'est entraîné individuellement aujourd'hui. On verra dermain s'il peut être apte à s'entraîner avec le groupe. Même chose pour Verratti, on verra demain.

Benjamin Quarez, au Stade Michel d'Ornano