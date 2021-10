Tottenham : Hugo Lloris n'est pas inquiet pour Harry Kane

Le portier des Spurs s'est montré très optimiste pour son partenaire, lequel n'est plus que l'ombre de lui-même depuis le début de la saison.

Habitué à marcher sur l'eau ces dernières saisons, Harry Kane est l'ombre de lui-même ces dernières semaines. Auteur d'un petit but en Premier League depuis le début de l'exercice 2021-22, l'international anglais paye un été émotionnellement compliqué, entre la défaite en finale de l'Euro et son transfert avorté vers Manchester City.



Di Maria voit grand pour Messi, Neymar et Mbappé

Resté à Tottenham suite à la résistance de ses dirigeants, déterminés à le conserver malgré des offres pharaoniques, Harry Kane n'a jamais semblé aussi peu en forme. Alors que les Spurs se sont encore inclinés en championnat ce dimanche, face à West Ham (2-0), son coéquipier Hugo Lloris a tenu à lui apporter son soutien.

"Je ne suis pas inquiet pour Harry"

L'international français s'est livré auprès de Sky Sports avant le duel contre les Hammers, se disant optimiste pour l'attaquant anglais, qui finira selon lui par retrouver ses standards d'antan après avoir appris de cette période douloureuse. "Il est passé par beaucoup d’émotions pendant l’été. Après la grosse déception de la finale perdue par l’Angleterre, c’est normal d’avoir besoin de temps pour récupérer. Il faut tant d’énergie, d’efforts, de sacrifices pour en arriver-là et on a l’impression de ne pas être récompensé. À la fin de la journée, seule la victoire compte", a d'abord analysé le Champion du Monde 2018, qui est lui aussi passé par des désillusions avec les Bleus.

"J’ai été dans cette situation après la défaite contre le Portugal en 2016 à domicile. Cette finale, aurait pu changer la carrière de tous les joueurs impliqués et on ne pouvait imaginer que l’on gagnerait la Coupe du monde deux ans plus tard. Je ne suis pas inquiet pour Harry parce qu’il est à l’âge parfait, au moment parfait de sa carrière", a ensuite confié Hugo Lloris, cadre du vestiaire de Tottenham. Reste à savoir en combien de temps son partenaire saura trouver les ressources nécessaires pour rebondir.