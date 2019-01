Tottenham - Harry Kane absent un mois et demi

Coup dur pour Tottenham. Harry Kane s'est blessé à la cheville dimanche, lors de la défaite des Spurs contre Manchester United. Des examens ont été passé, le club a annoncé la durée d'indisponibilité de l'international anglais et ce dernier va manquer environ un mois et demi de compétition. En effet, les Spurs espèrent pouvoir compter sur le retour de leur meilleur buteur au début du mois de mars.

L'attaquant s'était déjà blessé à la cheville à l'automne 2016, manquant 7 semaines de compétition. Une telle indisponibilité va lui faire manquer le huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, voir même le match retour si son retour n'intervient pas au tout début du mois de mars. Un sacré coup dur pour Mauricio Pochettino et ses coéquipiers qui devront faire sans leur meilleure arme.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6