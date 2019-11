Tottenham de nouveau accroché

Les Spurs de Mauricio Pochettino ont été incapables de se défaire de Sheffield United, ce samedi à domicile.

Et une contre-performance de plus pour dans le championnat anglais. Alors qu’ils carburent à plein régime en Ligue des Champions, les Spurs n’arrivent plus vraiment à avancer sur la scène domestique. Ce samedi, ils ont été contraints au partage des points par une vaillante formation des Blades.

Tottenham a cédé deux points et il n’y aurait eu rien de scandaleux si les Londoniens avaient perdu. Sheffield a été la meilleure équipe sur le terrain. En deuxième période, juste après l’ouverture du score de Son Heung-Min (58e), les visiteurs se sont vus refuser un but litigieux. McGoldrick avait trouvé la faille et il a fallu attendre cinq minutes pour que la sentence de la VAR tombe avec l’annulation de la réalisation.

5 - Son Heung-Min has scored five goals in his last five games for Tottenham in all competitions, as many as he had in his previous 18 appearances combined beforehand. Rise. — OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2019

À force de pousser, Sheffield a quand même réussi à parvenir à ses fins et sauver le point de parité. George Baldock a mis à mal Paulo Gazzaniga (78e) et soulagé ses partenaires au bout d’une longue période d’efforts. Cela fait cinq matches de rang que la formation de Chris Wilder ne perd pas. De quoi viser un peu plus que le maintien ?

Sheffield pointe à une très flatteuse cinquième place au classement, sept rangs devant son adversaire du jour. Sans succès depuis le mois de septembre dernier, Tottenham continue de se morfondre dans la deuxième moitié de tableau (12e). L’étau se resserre sérieusement sur Mauricio Pochettino.