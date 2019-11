Chelsea 2-0 Crystal Palace - Les Blues mettent la pression sur City

En s'imposant pour la sixième fois consécutive en Premier League, Chelsea s'est emparé provisoirement de la deuxième place au classement, ce samedi.

Revenus de nulle part cette semaine après avoir été menés 1-4 face à l' Amsterdam (4-4) en Ligue des Champions, les Blues étaient de retour à Stamford Bridge ce samedi, pour le compte de la 12ème journée de . Cette fois, les hommes de Frank Lampard avaient à coeur de ne plus être dans la réaction face à une équipe de restant sur trois revers consécutifs. D'autant qu'en cas de victoire, la place de dauphin leur était promise.

Les Blues ont réglé la mire en seconde période

Face aux Eagles, s'est employé à faire preuve de patience pour créer des brèches dans un bloc défensif bien en place. Ainsi, il fallait attendre la 12ème minute de jeu pour voir la première occasion à mettre à l'actif des locaux. Alors que Crystal Palace jouait une possession plus haut qu'à l'accoutumée sur le terrain, les Blues lancaient un contre rondement mené par Christian Pulisic, lequel s'amusait avec son vis-à-vis et voyait sa tentative du gauche repoussée par le portier adverse (11e).

Peu inspirés dans le jeu, les Londoniens passaient ensuite proches de l'ouverture du score suite à un coup-franc inspiré de Willian (14e). C'est ensuite ce même Brésilien qui se procurait une énorme occasion dans les arrêts de jeu de la première période, mais voyait sa tentative à bout-portant contrée... Chelsea avait eu les occasions, et il ne lui manquait plus qu'à régler la mire en seconde période pour prendre le meilleur sur des adversaires à sa portée.

L'article continue ci-dessous

​

Et quoi de mieux pour régler un problème de finition que de compter le meilleur buteur de Premier League dans ses rangs ? Fidèle à son début de saison tonitruant, Tammy Abraham a de nouveau fait parler la poudre dès le retour des vestiaires. Magnifiquement mis sur orbite par une subtile déviation de Willian à l'entrée de la surface, l'international anglais orientait parfaitement son corps pour s'ouvrir un angle de frappe et ne laissait aucune chance au gardien adverse pour ouvrir le score (52e, 1-0).

Cette ouverture du score avait le mérite de décomplexer au moins brièvement Crystal Palace, qui prenait plus de risques offensivement. Des risques toutefois non payants car bien contenus par les hommes de Frank Lampard, qui doublaient la mise en fin de match, par l'intermédiaire de l'autre homme en forme en la personne de Christian Pulisic. À l'affût après une frappe contrée de Michy Batshuayi, l'Américain s'offrait un nouveau but sur une tête plongeante (79e, 2-0). Grâce à ce succès, le sixième de rang en championnat, Chelsea s'empare provisoirement de la deuxième place de championnat (26 points), mettant encore un peu plus la pression sur .