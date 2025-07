Tottenham casse sa tirelire pour Rodrygo

Le Real Madrid est ouvert à l'idée de se séparer de l'attaquant Rodrygo Goes cet été, mais sa destination n'est pas encore connue.

Le Brésilien a jusqu'à présent affirmé être heureux de rester au club cet été, mais son rôle étant réduit la saison prochaine sous Xabi Alonso, il pourrait être sur le départ.

Si les Merengues ont laissé la balle dans le camp de Rodrygo – ils ne négocieront pas de départ avant lui –, ils ont également clairement indiqué qu'ils étaient ouverts à un transfert si une offre intéressante se présentait. Alors qu'Arsenal était initialement pressenti comme le candidat le plus intéressé, Liverpool semble désormais en tête.

Selon Diario AS, Tottenham Hotspur a rejoint le Bayern Munich, Liverpool, Chelsea et Arsenal comme prochains candidats intéressés, même si le Bayern et Arsenal semblent d'abord emprunter des voies différentes. Les Spurs ont promis à leur nouvel entraîneur Thomas Frank des investissements, et Rodrygo pourrait en faire partie. On ne sait pas encore si Rodrygo est intéressé, mais le président Daniel Levy tenterait de baisser son prix de 90 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

Rodrygo pourrait être transféré cet été.

Alonso l'a clairement indiqué lors de la Coupe du Monde des Clubs, Rodrygo n'ayant joué que 73 minutes. Et le manager basque a désormais annoncé à Rodrygo qu'il ne jouerait pas beaucoup la saison prochaine. Alors que l'intérêt d'Arsenal s'est atténué suite à la signature de Noni Madueke et à l'arrivée imminente de Viktor Gyokeres, Liverpool a récemment entamé des discussions avec l'entourage de Rodrygo. Ils le voient comme une option en cas de départ de Luis Diaz au Bayern Munich. Les Red Devils pourraient l'utiliser sur le côté gauche de l'attaque, mais aucun club n'a encore discuté avec le Real Madrid d'un transfert pour Rodrygo cet été.