Tottenham, Bale : "Légalement, je dois retourner au Real Madrid"

Le Gallois dit qu'il reviendra à Santiago Bernabeu à la fin de la saison avant de décider de la prochaine étape de sa carrière.

Gareth Bale a clarifié ses commentaires sur son avenir avant l'expiration de son prêt à Tottenham en fin de saison, insistant sur le fait que son contrat signifie qu'il doit "légalement" retourner au Real Madrid dans un premier temps. L'international gallois se dirige vers la fin d'une période de prêt d'une saison aux Spurs, qui n'ont pas la possibilité de l'acheter directement avec une option d'achat et devront donc le faire en négociant avec le Real Madrid s'ils ont l'intention de conserver l'ailier gallois.

Le Gallois a fait les gros titres la semaine dernière après avoir révélé qu'il prévoyait de retourner à Santiago Bernabeu, mais a maintenant expliqué qu'il n'avait pas encore pris de décision finale sur l'endroit où il jouera en 2021-2022. S'exprimant avant le match de qualification pour la Coupe du monde 2022 du Pays de Galles contre la République tchèque mardi, Bale a déclaré aux journalistes : "Je pense que pour moi, avant tout, j'ai encore cette saison, et j'ai encore beaucoup de matchs à jouer avant l'Euro".

"De toute évidence, pour la saison prochaine, mon contrat stipule légalement que je dois retourner au Real Madrid, ce que j'ai déclaré, ce que je ne pense pas être irrespectueux envers qui que ce soit. C'est légalement ce que je dois faire. Le Real Madrid est mon club et pour autant que je sois d'accord, j'ai été prêté à Tottenham jusqu'à la fin de la saison et je vais retourner à Madrid. C'est le plan jusqu'à présent", a expliqué l'ailier de 31 ans.

Zidane, le frein à un avenir au Real Madrid

Bale a été exclu de l'équipe madrilène de Zinedine Zidane la saison dernière et il a fait un chiffre gênant lors de la célébration du titre de la Liga après avoir été contraint de regarder la plupart des matchs du club depuis les gradins. Les Merengue étaient heureux de réussir à le faire partir, ne serait-ce que temporairement, à Tottenham, mais il est toujours sous contrat avec les pensionnaires du Santiago Bernabeu jusqu'en 2022.

Zinedine Zidane a rendu hommage à Gareth Bale pour sa contribution "spectaculaire" à la cause du Real Madrid et lui a souhaité le meilleur avant qu'il rejoigne les Spurs, mais il a été rapporté que l'ailier n'est pas dans ses plans pour la saison prochaine. L'agent de Bale, Jonathan Barnett, a fait la lumière sur la situation de l'international gallois lors d'un entretien avec Goal en février. Barnett a affirmé que Gareth Bale n'aurait aucun problème à reprendre là où il s'était arrêté à Madrid, mais a également admis que Zinedine Zidane ne l'accueillirait probablement pas à bras ouverts.

"Il aime toujours Madrid", a déclaré l'agent de 71 ans. "Il n’a pas de problèmes avec le club, c’est un club merveilleux. Ce ne serait pas un problème pour lui de revenir. Ils doivent simplement décider s'ils ont besoin de lui, s'il peut jouer pour Madrid et toutes ces choses. Je suppose que vous devez demander à M. Zidane s'il le veut, je ne pense pas". Gareth Bale a pris le temps de se remettre en forme à Tottenham après tant de mois à l'écart, mais Jose Mourinho lui a progressivement confié plus de responsabilités au fur et à mesure que la saison avançait. Le joueur appartenant au Real Madrid a marqué 10 buts en 25 matchs toutes compétitions confondues à ce jour, dont quatre lors de ses trois dernières sorties en Premier League, établissant ainsi un partenariat fructueux avec Harry Kane.