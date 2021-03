Tottenham a déjà le remplaçant de Bale

Gareth Bale veut retourner au Real Madrid et Tottenham n'a pas attendu pour le remplacer.

Tottenham se prépare déjà à la vie après Gareth Bale, qui a clairement indiqué qu'il prévoyait de retourner au Real Madrid lorsque son prêt d'une saison aux Spurs prendra fin cet été, en tournant son attention vers l'attaquant de Stuttgart, Nicolas Gonzalez.

Le club du nord de Londres a gardé un œil sur le joueur de 22 ans, qui est déjà international avec l'Argentine.

Sky Sports a annoncé que les Spurs seraient prêts à payer 30 millions d'euros pour Gonzalez, dont le contrat à Stuttgart court jusqu'en 2024.

Cependant, Tottenham a également présélectionné Jonathan Bamba de Lille et Gabriel Menino de Palmeiras, si l'accord conclu avec l'ailier argentnin échouait.

Cela intervient après que Bale a révélé son intention de retourner dans la capitale espagnole lorsque son accord de prêt expirera à la fin de la saison.

"Le plan initial était de ne faire qu'une saison aux Spurs, puis après l'Euro, il me restera encore un an au [Real] Madrid et mon plan est de rentrer", a annoncé Bale mardi.

Il y a quelques semaines, son agent Jonathan Barnett avait confié à Goal que voir Gareth Bale retourner à Madrid n’était pas illogique, tant le joueur aime la ville ainsi que le club où il a connu le succès. Finalement, le sort de Bale, sous contrat avec le Real jusqu’en 2022, ne tient qu’au futur de Zidane à la tête des Merengue.

"Il aime aussi Madrid. Madrid est un endroit merveilleux où vivre, mais il faut attendre et voir. Il est trop tôt, nous sommes en février."

"Ce ne serait pas un problème, a déclaré Barnett pour Goal . Ils doivent simplement décider s'ils ont besoin de lui, s'il peut jouer pour Madrid et toutes ces choses. Mais je suppose que vous devez demander à M. Zidane, s’il le veut."