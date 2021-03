"Kane doit quitter Tottenham pour remporter des titres"

Jermaine Defoe, un ancien attaquant des Spurs, a invité Harry Kane à changer de clubs lors du prochain mercato estival.

Harry Kane doit quitter Tottenham pour remporter des titres majeurs, estime Jermain Defoe.

Kane est considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs attaquants du football européen, mais il attend toujours de pouvoir mettre la main sur son premier trophée après 12 ans passés à Tottenham. Les Spurs risquent une nouvelle fois de terminer une campagne les mains vides, Defoe jugeant que le joueur de 27 ans devra chercher un nouveau défi loin du nord de Londres afin d'assouvir ses ambitions de trophée.

"Vous devez gagner et apporter des trophées, sinon ce n'est pas assez bien", a déclaré l'ancien buteur de Tottenham, qui joue actuellement en Écosse avec les Rangers, à talkSPORT. "Quand vous y parvenez et que vous en ressentez le sentiment, c'est énorme. J'aurais aimé avoir cette opportunité plus tôt dans ma carrière. Si Harry Kane veut cela et veut gagner des trophées, il faut qu'il s'en aille".

Kane laisse planer le suspense

«Je ne pense pas que ce sera facile pour lui de partir car il pourrait vouloir finir meilleur buteur de l’histoire du club et voir où cela le mènera, a ajouté l'ancien international anglais. Il peut, espérons-le, remporter quelques trophées, mais s’il a vraiment envie de médailles, il doit vraiment partir ailleurs.»

Kane est sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2024, mais les spéculations sur son avenir continue de circuler alors que le mercato estival approche à grands pas. Le capitaine anglais n'a pas fait grand-chose pour faire taire les rumeurs d'un éventuel départ de Tottenham alors qu'il était en sélection, réitérant son intention d'évaluer sa situation après le championnat d'Europe de cet été.

Lorsqu'on lui a demandé s'il devra quitter les Spurs pour commencer à remporter des trophées, Kane a déclaré: "Je pense que c'est une question difficile à répondre pour le moment. Il est important que je me concentre uniquement sur les deux matchs à venir en Angleterre et sur le reste de la saison avec les Spurs puis l'Euro. Je suis entièrement concentré sur le travail sur le terrain d'ici la fin de l'été, puis nous verrons où nous allons à partir de là."