Tottenham : avec 176 buts marqués en PL, Kane dépasse Henry

Harry Kane a dépassé la légende d'Arsenal Thierry Henry dans le classement des meilleurs buteurs de Premier League. Son doublé a permis à Tottenham de remporter une victoire écrasante sur Everton, lundi. La star anglaise a marqué une fois par mi-temps lors de la victoire 5-0 des Spurs, un retour en forme bienvenu pour les Londoniens du Nord.

Les joueurs d'Antonio Conte occupent désormais la septième place, à seulement trois points des Gunners et de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

Kane dépasse Henry

Kane a égalé Henry avec 175 buts lorsqu'il a transpercé la ligne arrière d'Everton pour porter l'avantage de son équipe à 3-0 après seulement 37 minutes. Puis, après la pause, il s'est à nouveau illustré en marquant le 176e. L'attaquant anglais est désormais installé à la sixième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League. Exploit.

Ses prochains objectifs sont de revenir à hauteur de Frank Lampard et ses 177 buts, et l'ancienne star de Manchester City, Sergio Aguero, qui a marqué 184 fois pour le club. Le prestigieux podium est composé d'Andy Cole (187), Wayne Rooney (204) et Alan Shearer, qui a marqué 260 buts entre 1992 et 2006 pour les Blackburn Rovers et Newcastle United.

Kane honoré et déterminé

"Aucun match de Premier League n'est facile. Le mérite en revient à la façon dont nous nous sommes mis en place et nous les avons punis en contre. Dans l'ensemble, un très bon lundi soir", a déclaré Kane à Sky Sports après le coup de sifflet final. "Il s'agit de se procurer des occasions et je suis toujours confiant de pouvoir atteindre la cible. J'essaie toujours de garder le ballon bas. Je travaille dur et je m'entraîne, ce n'est pas un secret", a-t-il ajouté.

"Au cours de ces dernières années, mon jeu a un peu changé, j'ai joué en tant que numéro 10 dans l'équipe des jeunes. Comme les équipes et les managers changent, vous devez adapter votre jeu. Thierry était l'un des plus grands attaquants que nous ayons vus, alors c'est bien de le dépasser dans la liste des buteurs et j'espère que ça va continuer. Le top 4 doit être notre ambition. Nous ne sommes pas encore au point, mais le manager a eu le temps de s'installer et physiquement, je pense que nous sommes en très bonne position. Nous sommes dans la course et nous devons ressentir cette pression si nous voulons être une équipe de haut niveau. Nous ne pouvons pas nous en cacher". Un discours ambitieux !