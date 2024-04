Tottenham - Arsenal : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C’est un derby du nord de Londres à grands enjeux qui se joue ce dimanche après-midi au Tottenham Stadium.

Arsenal, qui cherche à faire un pas de plus vers son premier titre de Premier League depuis deux décennies, fera le court trajet vers l’antre dans son rival de Tottenham pour une rencontre d’une importance capotale.

Les Gunners abordent cette rencontre après avoir écrasé Chelsea mardi soir (5-0), tandis que les Spurs ont eu quinze jours pour se remettre de leur piètre prestation à Newcastle United au début du mois.

Arsenal n’a pas le droit à l’erreur

Après les défaites successives face à Aston Villa et au Bayern Munich, beaucoup craignaient que la saison d'Arsenal ne déraille, mais les hommes de Mikel Arteta se sont remis sur les rails avec des victoires convaincantes face à Wolverhampton Wanderers et Chelsea en Premier League.

Après la victoire 4-0 de Manchester City sur Brighton & Hove Albion jeudi soir, Arsenal n'a plus qu'un point d'avance sur les Citizens de Guardiola, leurs poursuivants, qui ne montrent aucun signe de faiblesse à l'approche du dénouement dramatique de la course au titre. Au contraire de Liverpool, qui a probablement dieu adieu à ses chances de titre en se faisant accrocher par West Ham.

Arsenal n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut empêcher Man City de décrocher un quatrième titre de champion d'Angleterre d'affilée. Après leur opposition face aux Spurs, qu’ils espèrent victorieuse, Saliba et ses coéquipiers défieront successivement Bournemouth, Manchester United et Everton.

Horaire et lieu du match

35e journée de Premier League

Dimanche 28 avril, à 15h heure française

Tottenham Stadium, Londres

Tottenham - Arsenal

Les compos probables de Tottenham - Arsenal

Tottenham : Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Davies; Hojbjerg, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison.

Arsenal : Raya; White, Gabriel, Saliba, Tomiyasu; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Havertz, Trossard.

Sur quelle chaine suivre le match Tottenham - Arsenal

La rencontre entre Tottenham et Arsenal sera à suivre ce dimanche à partir de 15h sur la chaine Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.