Tottenham a besoin de temps pour s'adapter à Mourinho selon Lo Celso

L'ancien joueur du PSG estime que les Spurs auront besoin de temps pour s'adapter aux préceptes de leur nouvel entraîneur portugais.

Il faudra du temps à pour s'adapter pleinement aux "nouvelles idées et tactiques" de José Mourinho, selon Giovani Lo Celso, qui affirme que la confiance de l'équipe s'est renforcée après deux victoires successives.

Après plus de cinq ans au club, Mauricio Pochettino a été limogé dans la foulée d'une série de mauvais résultats, pour être remplacé par José Mourinho. Daniel Levy, le président des Spurs, est convaincu que la mentalité de vainqueur du tacticien portugais et sa grande expérience au plus haut niveau permettront à Tottenham de renouer avec le succès, tout en mettant un terme à la longue attente d'un trophée majeur.

Le manager portugais a bien entamé son passage dans la club londonien avec deux premières victoires contre en championnat (3-2) et l' en (4-2). Laissé sur le banc face aux Grecs, Lo Celso a assuré que cela prendrait du temps pour l'équipe de s'adapter.

"Nous savons que cela prend du temps quand on a un nouveau staff, un nouvel entraîneur, a-t-il déclaré à Sky Sports. Cela prend du temps pour l'équipe d'assimiler toutes les nouvelles idées - on sait qu'ils amènent avec eux de nouvelles manières de travailler, de nouvelles méthodes, de nouvelles idées.

"Le plus important est que cette période ait débuté avec une victoire, cela donne de la confiance, pas seulement aux joueurs, mais aussi au staff et à l'entraîneur. Je pense que cela va prendre du temps pour prendre en compte vraiment les nouvelles idées et tactiques, mais je crois que nous avons bien commencé et c'est positif."

Son compatriote Juan Foyth ne dit pas autre chose. "Quand il [Mourinho] est arrivé, il a dit que nous devions aller doucement. Nous ne devons pas tout changer rapidement. Nous devons intégrer ses idées doucement et je pense à moi et à tous les joueurs à qui il a essayé de donner confiance.

"Depuis le premier jour, il a commencé à parler avec tous les joueurs individuellement et avec l'équipe, et je pense que cela aide."

Toujours en attente de ses premières minutes de jeu sous les ordres du Portugais, Lo Celso ajoute : "Il s'agit d'essayer de faire de son mieux pour l'équipe. Au bout du compte, c'est le manager qui décide, nous ne sommes que des joueurs professionnels.

"Je suis ici avant tout pour progresser en tant que joueur et qu'individu et donner 100% à l'entraînement et sur le terrain. Après cela, c'est à l'entraîneur de décider."

Tottenham affrontera en championnat ce samedi avant un rendez-vous crucial contre l'ancienne équipe de Mourinho : .