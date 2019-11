Tottenham - Pochettino s'exprime pour la première fois depuis son départ

L'entraîneur argentin est sorti du silence pour souhaiter le meilleur aux Spurs pour l'avenir et remercier son ancien président et les supporters.

Mauricio Pochettino a exprimé sa gratitude envers Daniel Levy, le président des Spurs, et les supporters de pour sa première déclaration depuis son départ du club. L'Argentin aura passé plus de cinq ans sur le banc de l'équipe londonienne, faisant d'elle une habituée des quatre premières places et l'amenant en finale de la saison passée.

Mais les coéquipiers de Harry Kane n'ont pas su repartir de l'avant en ce début de saison, glissant jusqu'à la 14e place du championnat. Un mauvais début de saison qui a coûté sa place à Pochettino, remplacé par Mourinho la semaine passée.

Une décision que n'a pas commentée l'intéressé sur le moment, mais il a délivré un communiqué ce jeudi par l'intermédiaire de la League Manger's Association (LMA).

"Je voudrais remercier Joe Lewis et Daniel Levy de m'avoir donner l'opportunité de faire partie de l'histoire de Tottenham Hotspur, a-t-il affirmé. Je voudrais aussi remercier tous ceux que j'ai rencontrés à Tottenham, le staff du club et les joueurs pendant ces cinq ans et demi.

"Enfin, j'aimerais mentionner tout particulièrement les supporters qui font de ce club un club formidable grâce à leur soutien fantastique. J'ai donné le meilleur de moi-même pour accomplir les objectifs que l'on m'a fixés lors de notre première rencontre. C'étaient à la fois des challenges difficiles et des succès passionnants.

"Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir, je suis sûr que nous nous croiserons à nouveau."

L'ancien entraîneur de ne devrait pas rester inactif bien longtemps alors que plusieurs clubs européens seraient intéressés par sa venue. Pendant ce temps, les Spurs de José Mourinho ont remporté leurs deux premières rencontres : 3-2 à en championnat puis 4-2 face à l' en C1.