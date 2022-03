Top 20 des stades mondiaux aux plus grandes capacités

Aller voir un match de football est presque toujours une expérience inoubliable, rendue encore plus spéciale par l'ambiance des supporters, l'excitation d'avant-match et, bien sûr, l'ampleur et la beauté du stade.

Le football dispose d'un nombre incroyable de stades et de terrains impressionnants, et parfois, l'immensité totale de ceux-ci peut être envoutante.

Certains stades sont aussi emblématiques que les clubs et les équipes qu'ils accueillent. Le stade de Wembley, à Londres, où évolue l'équipe nationale d'Angleterre, et le Camp Nou, à Barcelone, sont parmi les plus célèbres et les plus historiques du monde.

Goal fait le tour des plus grands stades du monde en termes de nombre de places assises, en commençant par les 20 premiers.

Les 20 plus grands stades du monde

Vous serez peut-être surpris d'apprendre que le plus grand stade du monde est le stade de Rungrado en Corée du Nord, également connu sous le nom de stade du 1er mai.

Les autorités nord-coréennes prétendent que le stade peut accueillir 150 000 personnes, mais sa capacité réelle est inférieure à 114 000. Malgré cela, il s’agit quand même du plus grand stade du monde, à quelques milliers près.

Le premier événement organisé au May Day Stadium a été le 13e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. Il a également accueilli le sommet intercoréen de Pyeongyang en 2018.

Parmi les autres stades remarquables, citons le Melbourne Cricket Ground en Australie, suivi du Camp Nou, le stade de Barcelone.

Le FNB Stadium d'Afrique du Sud, qui a accueilli plusieurs matchs de la Coupe du monde 2010, dont la finale, figure également dans le top 10, suivi du Rose Bowl de Californie et du stade Wembley de Londres.



Rang Stade Capacité Location 1 Rungrado 1st of May Stadium 114,000 Pyongyang, North Korea 2 Melbourne Cricket Ground 100,024 Melbourne, Australia 3 Camp Nou 99,354 Barcelona, Spain 4 FNB Stadium* 94,736 Johannesburg, South Africa 5 Rose Bowl 90,888 Pasadena, California 6 Wembley Stadium 90,000 London, England 7 Estadio Azteca 87,523 Mexico City, Mexico 8 Bukit Jalil National Stadium 87,411 Kuala Lumpur, Malaysia 9 Borg El Arab Stadium 86,000 Alexandria, Egypt 10 Salt Lake Stadium 85,000 Kolkata, India 11 ANZ Stadium 84,000 Sydney, Australia 12 MetLife Stadium 82,500 East Rutherford, New Jersey 13 Croke Park 82,300 Dublin, Ireland 14 Signal Iduna Park 81,365 Dortmund, Germany 15 Stade de France 81,338 Saint-Denis, France 16 Santiago Bernabeu 81,044 Madrid, Spain 17 Luzhniki Stadium 81,004 Moscow, Russia 18 Shah Alam Stadium 80,372 Shah Alam, Malaysia 19 Estadio Monumental "U" 80,093 Lima, Peru 20 San Siro 80,018 Milan, Italy

**Le stade FNB est devenu le plus grand stade d'Afrique avec une capacité de 94 736 places. Toutefois, sa capacité maximale pendant la Coupe du monde 2010 était de 84 490 places en raison des sièges réservés à la presse et aux autres VIP.