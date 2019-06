Tite apporte son soutien à Neymar

Le sélectionneur brésilien Tite a certifié qu'il serait toujours derrière son joueur Neymar.

Pour la première fois depuis l'éclatement de l'affaire Neymar et ces accusations de viol qui touchent le Parisien, Tite a réagi devant les journalistes. Le patron de la Seleçao s'est exprimé en conférence de presse ce lundi.

La rencontre avec les médias n'était programmée que mardi mais Tite a tenu à l'avancer pour dire ce qu'il avait sur le cœur. Entouré de son adjoint Cleber Xavier et du directeur général de la CBF, Edu Gaspar, il s'est lancé dans un monologue pour exprimer son soutien envers son joueur vedette.

"Cette affaire est d'une dimension très importante. Je ne vais pas me permettre de juger les faits (…) J'insiste, il ne faut pas pré-juger, a-t-il tonné d'abord. Nous n'avons pas encore toutes les réponses. C'est le temps qui va donner ses réponses (…) Je serai toujours là pour discuter s'il a besoin. Il aura toujours une personne loyale en face de lui, pour lui dire oui ou non !"

Un conseiller juridique à la rescousse de la CBF

Quand il lui a été demandé ensuite sur ce qu'il pense de Neymar en tant que personne et aussi comme joueur, le technicien auriverde a rétorqué : "C'est un joueur extraordinaire et avec lequel j'ai une relation transparente, véridique".

Jeudi prochain, le dispute un match de préparation face au . La fédération brésilienne parviendra-t-elle d'ici là à rester concentrée sur son principal objectif et résister au déferlement médiatique qu'elle subit ? Pour s'assurer que ça soit le cas, les décideurs de la CBF ont fait appel à un conseiller juridique. "L'idée, c'est qu'il soit là pour résoudre tout ça le plus vite possible", a indiqué Edu.