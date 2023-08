Tirage au sort de la Ligue des Champions : De belles affiches en perspective

Les participants à l’épreuve reine du continent, dont le PSG et Lens, connaissent désormais leurs adversaires en phase de poules.

La phase de poules de la C1 2023/2024 est désormais connue. Ce jeudi, à Monaco, a été effectué le tirage au sort. Il a accouché de 8 groupes assez homogènes, et qui garantissent de multiples confrontations passionnantes.

Fortunes diverses pour les clubs français

Le premier constat à tirer c’est que les deux clubs français engagés ont connu des fortunes diverses. Pendant que le PSG, tête de série, héritait d’un groupe assez compliqué (Dortmund, Milan et Newcastle), Lens, pourtant dans le chapeau 4, se retrouve dans une poule assez abordable (Séville, Arsenal, PSV). Il sera intéressant de suivre l’évolution de nos deux représentants dans cette épreuve.

Les champions de France vont donc devoir se retrousser les manches pour éviter des mauvaises surprises. S’ils paraissent au-dessus du lot sur le papier, les écrins de leurs adversaires respectifs suggèrent que la partie ne sera pas facile pour eux.

Des classiques européens au programme

Comme chaque année, le tirage au sort a aussi donné lieu à des chocs en cascade. Dans le groupe A, on assistera à un duel Bayern vs Manchester United et qui rappellera la mythique finale 1999 aux plus anciens.

Il y aura aussi un Naples – Real Madrid dans le groupe C qui vaudra nécessairement le détour.

Des remakes de la saison écoulée sont aussi au programme tels qu’un Man City – Leipzig ou un Inter Milan vs Benfica. En somme, de très belles affiches sont donc prévues pour cette nouvelle campagne de Ligue des Champions. Rendez-vous à partir du 19 septembre pour le début des choses sérieuses.

La composition des groupes de la Ligue des Champions :

Groupe A : Bayern Munich, Manchester United, Copenhague, Galatasaray

Groupe B : Séville, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

Groupe C : Naples, Real Madrid, Braga, Union Berlin

Groupe D : Benfica, Inter Milan, Salzbourg, Real Sociedad

Groupe E : Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio, Celtic

Groupe F : PSG, Borussia Dortmund, AC Milan, Newcastle United

Groupe G : Manchester City, Leipzig, Etoile Rouge, Young Boys

Groupe H : Barcelone, FC Porto, Shakhtar Donetsk, Antwerp