Tirage au sort de l'Euro : Ces grandes nations sur lesquelles la France peut tomber

Tête de série dans son groupe B des éliminatoires de l’Euro 2024, l’Equipe de France peut tomber sur ces gros morceaux.

Ce soir du mardi 21 novembre 2023, l’Equipe de France défie la Grèce dans le cadre de la dixième et l’ultime journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Déjà qualifiés pour la phase de groupes, les Bleus pourraient déjà avoir une idée sur leurs probables adversaires.

Les têtes de séries des éliminatoires Euro 2024

Le samedi 02 décembre prochain, l'UEFA organisera le tirage au sort de la phase de groupes de l’Euro 2024. Les 24 équipes (dont trois restent encore inconnues) seront réparties en quatre pots, notamment en fonction de leurs résultats lors des éliminatoires. Ces nations seront réparties en six groupes de quatre.

En dehors de l’Allemagne, pays hôte, cinq pays ont terminé en tête de leurs groupes respectifs et déjà composté leurs billets pour la phase de groupes de l’Euro 2024. Tête de série, ces nations logent dans le Pot 1 et ne devront pas être tirés au sort dans le même groupe. Il s’agit en effet de l’Allemagne, l’Angleterre, du Portugal, de l’Espagne, de la Belgique et de la France.

Ainsi, les Bleus s’évitent le groupe de la mort comme ce fut le cas en 2020 où ils ont été logés dans la même poule que l’Allemagne, le Portugal (champion d’Europe en 2016) et la Hongrie. Cette année-là, les Bleus ont été éliminés par la Suisse aux tirs au but.

Getty

Les Bleus avec les Pays-Bas ou encore la Suisse ?

Si les grandes nations sont déjà dans le pot 1 et que les Bleus ne peuvent plus être tirés au sort avec elles, l’Equipe de France pourrait quand-même tomber sur certains gros morceaux. La Turquie passera au Pot 3 et la Croatie au Pot 2, si la Turquie perd face au Pays de Galles et si la Croatie bat l'Arménie. De son côté, l'Italie ira dans le Pot 3 si la Croatie perd, ou si elle fait match nul mais que le Pays de Galles gagne. Quant à elle, la Suisse (bourreau des Bleus en 2020) se retrouvera dans le Pot 2 et la Roumanie dans le Pot 4 si elle bat la Roumanie.

Qualifiés pour la phase de groupes, les Pays-Bas sont dans le Pot 3. Le Danemark, quant à lui, loge dans le Pot 2. Les hommes de Didier Deschamps pourraient tomber sur l’une de ces nations.