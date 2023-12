Tirage au sort de l'Euro 2024 : Date, horaire, chapeaux, streaming et comment regarder

Tout ce que vous devez savoir sur le tirage au sort de l'Euro 2024, qui se tient ce samedi à Hambourg.

L'Euro 2024 se profile à l'horizon. A quelques mois du coup d'envoi de l'épreuve, l'attention se tourne maintenant vers le tirage au sort du tournoi de l'été prochain en Allemagne. A l'issue de cette cérémonie, les supporters pourront bientôt commencer à préparer leur voyage outre-Rhin pour soutenir leurs équipes nationales dans la compétition continentale.

L'Italie est championne en titre après avoir battu l'Angleterre à Wembley lors d'une séance de tirs au but à l'été 2021. L'Euro 2020 ayant été retardé de 12 mois en raison de la pandémie de COVID-19 et la Coupe du monde du Qatar ayant été décalée à l'hiver dernier, le calendrier international du football est plus condensé que jamais.

Cela signifie que la prochaine édition du championnat d'Europe se déroulera moins de trois ans après la précédente. La phase de qualification s'est achevée, avec la qualification notamment de la France. Certaines des meilleures équipes internationales du football mondial participeront au tournoi et seront donc concernées par le tirage. Pour cette raison, le niveau d'excitation continue de monter dans l'attente du tournoi européen tant convoité.

GOAL vous livre sur un plateau tout ce que vous devez savoir sur le tirage au sort de l'Euro 2024, y compris des informations sur la façon de le regarder, les équipes concernées et plus encore.

Quand aura lieu le tirage au sort de l'Euro 2024 ?

Date: Samedi 2 décembre 2023 Horaire: 18h française TV & stream: TMC, W9 et UEFA.com

Le tirage au sort de l'Euro 2024 aura lieu le samedi 2 décembre 2023. La cérémonie de tirage au sort débutera dans la salle de concert Elbphilharmonie de la ville de Hambourg, qui est l'une des dix villes hôtes de la compétition et qui organisera cinq matches - quatre matches de groupe et un quart de finale.

Où regarder le tirage au sort de l'Euro 2024 ?

En France, le tirage au sort de l’Euro 2024 sera à suivre ce samedi à partir de 18h et simultanément sur les chaines de TMC et W9. Vous pourrez aussi suivre l’évènement en streaming via les plateformes dédiée des deux groupes, MyCanal et 6Play.

Sinon, il vous sera aussi possible de suivre la cérémonie sur le UEFA's official website, sur la chaine Youtube ou sur l'app UEFA EURO 2024 app .

Tirage au sort de l'Euro 2024, mode d'emploi

L'Allemagne étant automatiquement qualifiée en tant que pays hôte, 20 autres places pour l'Euro 2024 sont attribuées aux équipes qui ont réussi le processus de qualification, en tant que vainqueurs ou vice-champions des 10 groupes de qualification.

Les trois dernières places pour l'Euro 2024 seront disputées par 12 nations en fonction de leur performance lors de la Ligue des nations de l'UEFA 2022/23. Des barrages seront organisés en mars pour réduire les 12 équipes à trois - évidemment parmi celles qui ne se sont pas qualifiées pour l'événement par la première voie.

Les équipes qualifiées seront réparties dans l'un des quatre chapeaux (1, 2, 3, 4) avant le tirage au sort, en fonction de leurs résultats dans la phase de groupes de qualification. L'Allemagne, pays organisateur, est tête de série dans le chapeau 1, mais n'est pas tirée au sort car elle est automatiquement affectée au groupe A. Les meilleures équipes européennes telles que l'Angleterre, la France et le Portugal seront probablement placées dans le chapeau 1, tandis que les trois éventuels vainqueurs des barrages seront affectés au chapeau 4.

Quels sont les participants au tirage au sort de l'Euro 2024 ?

Comme indiqué plus haut, l'Allemagne s'est automatiquement qualifiée pour la phase de groupes en tant que pays organisateur. Elle a été rejointe par l'Écosse, la Turquie, la Pologne, l'Autriche, le Danemark et la Suisse, ainsi que par les puissances traditionnelles que sont la France, l'Espagne et le Portugal. L'Angleterre est également qualifiée après avoir décroché la première place du groupe C, tout comme des nations mineures telles que l'Albanie, la Hongrie et la Slovaquie, mais il reste encore de nombreuses places à prendre avant les deux dernières journées des éliminatoires.

L'Italie, qui a battu l'Angleterre aux tirs au but à Wembley en finale du dernier Championnat d'Europe en 2021 pour remporter le titre pour la deuxième fois, a encore du travail à faire pour éviter de manquer une autre phase finale de tournoi majeur, alors qu'elle se prépare à un match de qualification décisif contre l'Ukraine dans le groupe C. Les Pays-Bas, anciens vainqueurs, et le Pays de Galles, demi-finaliste en 2016, tenteront également de décrocher leur billet pour la phase finale en Allemagne au cours du prochain tour..

Les chapeaux pour le tirage au sort

Voici la composition des différents chapeaux pout le tirage au sort de l'Euro 2024.

Chapeau 1 Chapeau 2 Chapeau 3 Chapeau 4 Allemagne Hongrie Pays-Bas Italie Portugal Turquie Ecosse Serbie France Roumanie Croatie Suisse Espagne Danemark Slovénie Vainqueur du barrage A Belgique Albanie Slovaquie Vainqueur du barrage B Angleterre Autriche République Tchèque Vainqueur du barrage C

Quand débutera l'Euro 2024 ?

L'Euro 2024 se déroulera du 14 juin au 14 juillet 2024. L'Allemagne jouera le match d'ouverture à l'Allianz Arena de Munich, et la finale aura lieu à l'Olympiastadion de Berlin un mois plus tard. Il y aura 51 matches au total. La phase de groupes se déroulera jusqu'au mercredi 26 juin, tandis que la phase à élimination directe débutera le samedi 29 juin.

Outre les deux sites susmentionnés, Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Leipzig, Stuttgart et, bien sûr, Hambourg, sont les villes hôtes choisies pour le tournoi.