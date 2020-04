Timo Werner, le plan B du Real Madrid et du Barça

Le brillant attaquant du RB Leipzig figurerait à la fois dans le viseur du Real Madrid et celui du FC Barcelone.

Le Real Madrid voudrait faire signer Kylian Mbappé et ou Erling Haaland durant le prochain mercato. Le , pour sa part, logne Neymar et / ou Lautaro Martínez. Des objectifs ambitieux et aussi compliqués pour les responsables Madridistas et blaugrana sur le marché des transferts en raison de leur coût élevé et du fait qu'ils sont tous sous contrat et pas vraiment à même de bouger cet été. C'est précisément pour cette raison que Madrid et le Barça ont en tête un "plan B" pour leur secteur offensif si jamais le plan A tournait mal. Et l'alternative à ses cibles prioritaires serait la même pour les deux ténors de la , à savoir Timo Werner, l'attaquant du .

Du côté de Madrid, on suit depuis longtemps et avec beaucoup d'attention la progression de Timo Werner en . Ce n'est pas la première option sur le marché pour Zidane, mais c'est une opportunité intéressante et un attaquant très séduisant de par son profil. Madrid n'a pas encore fait d'offre officielle, mais il garde un œil sur ce joueur qu'il considère comme une excellente option dans le cas où les pistes menant à Mbappé et Haaland échouaient. Dans la capitale espagnole, on juge que les performances de Jovic ont été médiocres et on est conscients de la nécessité de signer un "neuf" pur. En ce sens, Werner est une solution plus que valable. Bien sûr, le Real sait qu'il aura de la concurrence sur ce dossier. Dont celle incarnée par le Barça donc.

Leipzig dément tout contact pour Werner

Le FC Barcelone surveille manière très attentive le marché des «9» et cherche un remplaçant pour l'Uruguayen Luis Suárez (33 ans). Lautaro Martínez est l'élu et celui qu'il on veut à tout prix attirer. Cependant, on n'oublie pas Timo Werner. Il existe d'excellents rapports sur l'attaquant et les émissaires catalans ont déjà contacté l'entourage de Werner pour explorer les options qu'ils auraient à l'avenir. Ils avaient déjà tenté une approche en janvier dernier, mais Leipzig s'est opposé à toute transaction.

A noter que le RB Leipzig continue d'affirmer qu'il n'a eu aucun contact d'aucune sorte avec un club pour les services de Werner. Pour rappel, ce dernier a aussi été pressenti pour rejoindre le Liverpool FC de Jürgen Klopp.