Dortmund craint un assaut du Real Madrid pour Haaland

Le club allemand aurait contacté Mino Raiola, l'agent du Norvégien, pour se renseigner sur une possible offensive du Real Madrid.

Transféré cet hiver du RB au , Erling Haaland a surpris son monde en rejoignant le club allemand alors que les cadors européens semblaient se bousculer au portillon pour s'attacher ses services. Mais l'attaquant norvégien voulait rejoindre un grand club dans lequel il aurait du temps de jeu. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait le bon choix. En effet, Erling Haaland affole les compteurs avec le Borussia Dortmund.

Brillant lors de la première partie de saison en Autriche, l'attaquant de 19 ans a confirmé son potentiel dans un championnat plus relevé comme la et avec un match de haut niveau en huitième de finale aller de la contre le PSG où il a inscrit un doublé. En huit matches de , Erling Haaland a déjà inscrit neuf buts alors forcément, les plus gros clubs européens qui l'ont raté cet hiver ne voudront pas manquer une autre occasion de l'avoir dans leur équipe.

Raiola en position de force

Ces derniers jours, AS révélait que le aurait fait d'Erling Haaland sa priorité pour le poste de numéro neuf. Si les Merengue ne vont probablement pas passer à l'offensive cet été, ils pourraient le faire l'hiver prochain afin de profiter de la clause libératoire de l'attaquant norvégien de 19 ans s'élevant à 75 millions d'euros. Une aubaine de nos jours pour un attaquant aussi jeune, capable d'empiler les buts et avec un tel potentiel.

Face à une telle offensive du Real Madrid, le Borussia Dortmund devrait compter sur un refus du joueur de rejoindre la capitale espagnole pour le conserver. Alors forcément, le club allemand peut s'inquiéter de perdre son joyau plus vite que prévu. Selon les informations de AS, le Borussia Dortmund craindrait fortement un assaut du Real Madrid l'hiver prochain et aurait contacté l'agent du Norvégien, Mino Raiola, afin de connaître la situation.

Le mercato d'hiver 2020-2021 sera celui de tous les dangers pour le Borussia Dortmund. N'importe quel club pouvant payer 75 millions d'euros, le montant de la clause libératoire, pourra s'offrir Erling Haaland sans que le club allemand ne puisse s'y opposer. Seul le joueur pourra décider, ou non, de refuser un club et de rester dans la Ruhr. La seule solution pour le Borussia Dortmund est de faire signer un nouveau contrat à Erling Haaland d'ici là.