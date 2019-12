Timo Werner dans le viseur de Chelsea

L’attaquant international allemand, Timo Werner, ferait partie des cibles de Chelsea pour le prochain mercato.

La FIFA a autorisé à à recruter de nouveau à partir de 2020 et le club londonien est bien décidé à saisir cette opportunité pour se renforcer. La priorité est de mettre la main sur un attaquant de qualité afin de concurrencer Tammy Abraham. Olivier Giroud et Michy Batshuayi n’entrant plus dans les petits papiers de Frank Lampard et pourraient même être libérés cet hiver.

Le Daily Express indique que la principale cible des Londoniens est le buteur du , Timo Werner. L'intérêt pour cet élément vient également en partie en raison de sa clause de libération relativement faible. Il a signé un nouvel accord à Leipzig en août et d’après Kicker cela a fait réduire sa clause à hauteur de 30 millions d'euros.

Cependant, avec un Leipzig qui déjoue tous les pronostics en et qui reste en course en Ligue des Champions, Werner voudra peut-être boucler la saison dans son club actuel. A fortiori à six mois de l’Euro, qu’il compte disputer avec la Mannschaft.