Mercato - Giroud : "Compliqué de rester à Chelsea…"

Lors d’une interview accordée au Dauphiné Libéré, l’attaquant français a ouvert la porte à un départ de Chelsea. Direction la Ligue 1 ?

La fin du calvaire pour Olivier Giroud ? On dirait bien. Quasiment mis au placard par son entraîneur Frank Lampard depuis le début de saison, l’attaquant de l’équipe de , sous contrat jusqu'en juin prochain avec les Blues, devrait enfin pouvoir quitter son club lors du prochain mercato hivernal, lequel ouvrira ses portes le 1er janvier.

"Ça va être compliqué de rester à . Je vais avoir une discussion avec le coach. Il y a de grandes chances pour qu’il y ait du changement car je n’ai plus assez de temps de jeu pour m’exprimer", a confirmé l’ancien Montpelliérain dans les colonnes du Dauphiné Libéré.

Giroud : "La France fait partie des solutions"

Il faut dire que Giroud doit impérativement retrouver un certain temps de jeu dans l’optique de l’ . Et le championnat le plus à même de lui offrir, c’est la , où on parle justement de l’Olympique Lyonnais pour l’accueillir. Une destination qui ne serait pas pour lui déplaire ?

"Pour le moment, je suis un joueur de Chelsea, a rappelé Giroud. J’ai encore quelques matchs à jouer avec ce club d’ici l’ouverture du mercato. Ensuite, on va s’asseoir autour d’une table et prendre la meilleure décision pour moi. La France fait partie des solutions." L’idéal pour se montrer aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps.