Allemagne - Jérôme Boateng réagit à l'annonce de Joachim Löw

Le sélectionneur de l'Allemagne a annoncé qu'il n'appellerait plus Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller à l'avenir. Place aux jeunes.

"Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller ne feront plus partie de l'équipe nationale. 2019 est l’année d’un nouveau départ pour l’équipe d’Allemagne. Il était important pour moi de faire part personnellement de mes réflexions et de mes projets aux joueurs et aux responsables du Bayern Munich", a annoncé Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, ce mardi, dans des propos accordés au très sérieux quotidien Bild.

L'annonce d'une décision forte, qui ne manque pas de faire réagir Outre-Rhin. Et pour cause, ces trois éléments, Champions du Monde en 2014 avec la Mannschaft, ayant chacun contribué à l'écriture de l'une des plus belles pages de l'histoire de la sélection allemande.

Jérôme Boateng répond aux déclarations de Joachim Löw

Néanmoins, force est de constater que le présent est moins rose pour la sélection aux quatre titres mondiaux, notamment après une Coupe du Monde en Russie sous le signe de la décadence, marquée par une élimination dès la phase de poules. Si la décision de Joachim Löw peut sembler radicale, le défenseur Jérôme Boateng, évoluant au Bayern Munich, n'a pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux ce mardi, se livrant à des déclarations pleines de bon sens et de maturité.

Bundestrainer Joachim Löw hat mir heute in einem aufrichtigen Gespräch mitgeteilt, dass ich nicht weiter Teil des DFB-Teams sein werde, er in Zukunft jungen Spielern die Bühne bieten möchte und besonders im Hinblick auf die anstehenden Turniere der Mannschaft ein neues Gesicht... pic.twitter.com/D3iYQpL1Ue — Jerome Boateng (@JB17Official) 5 mars 2019​

"Le sélectionneur allemand Joachim Löw m’a dit aujourd’hui dans un entretien sincère que je ne continuerai pas à faire partie de l’équipe nationale, il souhaite offrir aux jeunes joueurs de la place dans le futur, et un nouveau visage à l’équipe dans les futurs tournois. Je suis attristé par cette nouvelle parce que représenter mon pays a toujours été la plus grande chose pour moi. Pourtant, je respecte la décision de l’entraîneur", a d'abord confié le défenseur, sur Twitter.

"J’ai été moi-même été jeune et dépendant des joueurs plus âgés pour me faire ma place. Personnellement, je suis convaincu que je peux continuer à jouer au plus haut niveau et je continuerai à le démontrer à l’avenir. Je continuerai de suivre l’équipe nationale avec grand plaisir. J’ai toujours été extrêmement fier de pouvoir porter le maillot de l’équipe nationale et je n’oublierai jamais l’été 2014. Pourtant, bien sûr, j’aurais aimé avoir un autre adieu pour nous. Bonne chance à l’équipe pour l’avenir !", a ensuite ajouté celui qui compte pas moins de 76 sélections pour la Mannschaft. Désormais, place à un nouveau chapitre, dédié à la jeunesse.