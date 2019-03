Allemagne, Löw annonce que "Boateng, Hummels et Müller ne feront plus partie de l'équipe nationale"

Le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne a annoncé qu'il n'appellerait plus Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller à l'avenir.

"Jérôme Boateng, Mats Hummels et Thomas Müller ne feront plus partie de l'équipe nationale." C'est par ces mots que Joachim Löw a annoncé sa décision à Bild ce mardi.

Le sélectionneur de l'équipe d'Allemagne s'est même rendu à Munich avec son assistant Marcus Sorg et le manager général de la Mannschaft Oliver Bierhoff afin de faire part aux joueurs de sa décision.

"L'année d'un nouveau départ pour l'Allemagne"

"2019 est l’année d’un nouveau départ pour l’équipe d’Allemagne, a déclaré le technicien. Il était important pour moi de faire part personnellement de mes réflexions et de mes projets aux joueurs et aux responsables du Bayern Munich."

"Je remercie Mats, Jérôme et Thomas pour leurs nombreuses années réussies, extraordinaires et uniques. Les jeunes internationaux disposeront de l'espace nécessaire pour se développer pleinement et devront maintenant assumer leurs responsabilités", a-t-il conclu.

L'équipe nationale allemande débutera les qualifications pour l'Euro le 24 mars à Amsterdam contre les Pays-Bas. Quatre jours plus tôt, le 20 mars, la Mannschaft jouera en amical à Wolfsburg face à la Serbie.