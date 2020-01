Thomas Lemar ne quittera pas l'Atlético cet hiver

L'international français a été critiqué récemment par Diego Simeone, mais son club espagnol ne veut pas le laisser partir.

Le directeur général de l'Atletico Madrid, Gil Marin, a écarté la possibilité d'un départ de Thomas Lemar durant le mercato de janvier.

Alors que la fenêtre de transfert touche à sa fin, le , , et lorgnent tous l'ailier français de 24 ans, dont le contrat court jusqu'en 2023. L'entraîneur Diego Simeone serait disposé à le laisser partir, mais Marin a rejeté toute idée d'une séparation ce mois-ci. "Lemar n'est pas à vendre. Il n'y a aucune chance pour qu'il parte", a confié le dirigeant Rojiblanco à Goal et Spox.

Lemar a rejoint l'Atletico contre un montant de 70 millions d'euros en provenance de en 2018 et bien qu'il ait fait 64 apparitions pour le club depuis, il a du mal à conserver une place dans le onze de départ. L'international français a joué à 21 reprises en et en cette saison, mais seulement 10 fois comme titulaire et il n'a marqué ni offert de passe décisive jusqu'à présent.

Simeone a indiqué il y a quelques semaines qu'il n'était pas satisfait des performances du Français et qu'il s'attend à une amélioration drastique de son élément lorsqu'il se remettra de la blessure aux ischio-jambiers qui l'a empêché de jouer depuis décembre.