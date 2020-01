Mercato, le Bayern s’intéresse à Thomas Lemar

Le Bayern de Munich réfléchirait à la possibilité de faire signer l’international français Thomas Lemar dès cet hiver.

La communauté française du pourrait s’agrandir dans les prochains jours. Si l’on se fie à ce que rapporte l’hebdomadaire Football dans son édition de mardi, le club champion d’ aurait des vues sur Thomas Lemar, l’ailier de l’ .

L’ancien monégasque n’est plus en odeur de sainteté chez les Matelassiers et les responsables bavarois seraient enchantés à l’idée de le faire venir cet hiver. Cela leur permettrait d’avoir une solution supplémentaire en attaque. Un secteur où ils ont quelques petits soucis à régler. Kingsley Coman doit souvent faire des détours par l’infirmerie, Serge Gnabry manque de constance et le Croate Ivan Perisic ne s’est pas vraiment bien adapté à l’équipe.

Le Bayern veut faire baisser le prix de Lemar

Karl-Heinz Rummenigge, le président du conseil d’administration, et Herbert Hainer, président du conseil de surveillance, sont prêts à faire un effort pour concrétiser cette piste. Mais, pas au point de s’aligner sur la demande de l’Atlético. Les Espagnols exigent 60M€ pour leur milieu offensif, même si ce dernier n’entre plus du tout dans les plans de Diego Simeone.

Thomas Lemar, qui est sous contrat jusqu’en 2023, espère retrouver du temps de jeu au plus vite afin d’avoir une chance d’accrocher une place dans la liste des 23 tricolores pour l’Euro. s’est aussi manifesté dernièrement pour l’enrôler, mais sans matérialiser cet intérêt par une offre.