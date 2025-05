Thierry Henry et Mikel Arteta, le règlement de comptes

Thierry Henry a critiqué Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, pour ne pas avoir recruté de numéro 9, tout en suggérant Julian Alvarez

La légende des Gunners a critiqué Arteta pour ne pas avoir recruté un avant-centre de haut niveau l'été dernier, alors qu'il avait « le temps » de le faire. Le Français pense également qu'Alvarez, de l'Atlético Madrid, serait une bonne option pour résoudre ce problème.

Il a déclaré dans le podcast Stick to Football, présenté par Sky Bet : « Quand on regarde les blessures et les joueurs qui sont arrivés, il a recruté des joueurs. Il a recruté [Raheem] Sterling alors que tout le monde voulait un numéro 9. Il a eu le temps d'en obtenir un. Je ne suis pas l'entraîneur, je ne sais pas comment la discussion s'est déroulée… Tout le monde réclamait un numéro 9, sauf quand on gagne, d'ailleurs. Quand on a battu le Real Madrid, on n'avait pas besoin d'un numéro 9. »

« L'un de mes numéros 9 préférés en ce moment est Julian Alvarez. » On en parle depuis le début : mettre la pression, jouer seul, bas, tout ce qu'on veut. Vous avez vu le coup franc qu'il a marqué l'autre jour ? Il peut tenir le ballon tout seul, il a joué aux Jeux olympiques, il a participé à la Copa América. Je ne l'entends pas dire : « Je suis fatigué » ou pas fatigué. J'espère qu'il ne lui arrivera rien de mal. Il a tout joué et sa façon de jouer, je l'aime bien.

Arsenal est deuxième de Premier League depuis trois saisons consécutives et n'a plus remporté de trophée depuis 2020. La pièce manquante pourrait être le recrutement d'un nouvel attaquant efficace, avec Benjamin Sesko du RB Leipzig et Viktor Gyokeres du Sporting CP parmi leurs principales cibles. La saison prochaine pourrait être décisive pour Arteta.

À quelques jours de l'ouverture du mercato, tous les regards seront tournés vers la signature d'un attaquant par Arsenal. Avant cette éventualité, il semble que le club recrute le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi.