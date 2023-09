Thierry Henry choqué par les stats de Cristiano Ronaldo sur EAFC24

Thierry Henry a été choqué par les statistiques de Ronaldo dans EA Sports FC 24. Ce dernier ayant atteint son plus bas niveau depuis FIFA 07.

EA Sports FC 24, anciennement FIFA, a été lancé vendredi en grande pompe, mais la dernière édition du jeu n'a pas été clémente avec la star d'Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. La quintuple lauréat du Ballon d'Or a connu son plus fort déclin en 16 ans dans le jeu, avec un score actuel de 86, contre 90 l'année précédente. Le sélectionneur des Espoirs français, Thierry Henry, a été abasourdi par cette nouvelle.

Ronaldo a sa pire marque en 16 ans

Lors du lancement du FC 24, le Français s'est vu montrer une carte appartenant à un joueur anonyme de la Saudi Pro League. Après avoir regardé ses numéros de vitesse, de tir, de passe, de dribble, de défense et de physique, il ne savait pas de qui il pouvait s'agir. Lorsque le visage de Ronaldo est apparu, Henry a déclaré : "Non, ce n'est pas lui. Wow, c'est mauvais".

Ronaldo, qui a fait ses débuts avec l'équipe saoudienne en janvier de cette année après avoir quitté Manchester United fin 2022, a marqué 16 buts en 15 matches cette saison, mais cela n'a pas suffi pour que ses statistiques se maintiennent au-dessus de 90.

L'article continue ci-dessous

Bien qu’ils évoluent dans le même championnat que CR7, Karim Benzema et Neymar affichent, eux, des notes plus correctes. Respectivement 90 et 89. Le grand rival de Ronaldo, Lionel Messi, qui joue aujourd'hui à l'Inter Miami en MLS, a également une note de 90.

Ronaldo ne doit certainement pas être insensible à ce manque de considération. A chaque fois qu’il se distingue sur le rectangle vert, il ne manque d’ailleurs pas d’envoyer un message à ceux qui l’ont enterré trop vite. Peut-être le fera-t-il ce lundi lors du match d’Al Nassr contre Al-Istiqlol en Ligue des champions asiatique.