EA Sports FC 24 : date de sortie, prix, précommande, companion app... Tout ce qu’il faut savoir

GOAL vous livre tout ce que nous savons sur le dernier opus de la célèbre série de jeux vidéo de football d'EA Sports

EA Sports FC est le jeu vidéo de football rebaptisé créé par EA Sports, les développeurs se séparant de leur partenaire de longue date FIFA en 2022. Doté d'un tout nouveau logo et d'une toute nouvelle ambiance, le prochain jeu promet de montrer aux joueurs « l'avenir du football ».

Retrouvez les meilleures offres EA Sports sur Amazon Précommandezmaintenant

L'enthousiasme et l'anticipation se sont accrus au sein de la communauté des joueurs depuis l'annonce de la scission, les fervents fans de FIFA se demandant ce qui les attend. Ici, GOAL vous apporte tout ce que nous savons sur EA Sports FC 24 jusqu'à présent, y compris la date de sortie, le prix, ce qu'EA a dit, les fonctionnalités et plus encore.

Quelle est la date de sortie d' EA Sports FC 24?

EA Sports FC 24 sortira officiellement dans le monde entier le vendredi 29 septembre 2023.

Vous pouvez bénéficier d'un accès anticipé de sept jours à EA Sports FC 24 si vous précommandez Ultimate Edition, ce qui signifie que certaines personnes pourront jouer au jeu à partir du 22 septembre 2023.

Le nouveau jeu suivra une longue tradition de lancement à l'automne, avant la période des fêtes très commerciale.

Même si les fans devront attendre plus tard dans l'année, vous pouvez déjà précommander le jeu dès maintenant.

Combien coute EA Sports FC 24 ?

Console Standard edition Ultimate edition PS5 69.99€ 99.99€ PS4 69.99€ 99.99€ Xbox Series X/S 69.99€ 99.99€ Xbox One 69.99€ 99.99€ PC 69.99€ 99.99€ Nintendo Switch 54.99€ N/A

Quelle est la différence entre EA Sports FC 24 standard edition et l' Ultimate edition?

Benefit Standard edition Ultimate edition Dual Entitlement Oui Oui Ultimate Team Cover Star Loan Player Item for 10 Ultimate Team matches Oui Oui Two Ambassador Loan Player Pick Items for 5 Ultimate Team matches Oui Oui One Clubs Unlocked PlayStyles Slot Oui Oui Additional Player Career Personality Points Oui Oui One Manager Career 5-Star Coach Available for hire Oui Oui 7-days early access Non Oui 4,600 FC Points Non Oui Access to Nike Ultimate Team Campaign Non Oui TOTW 1 Ultimate Team Player Item Non Oui Nike Ultimate Team Loan Player Item for 24 Ultimate Team Matches & Nike x EA Sports Ultimate Team kit Non Oui Untradeable UCL/UWCL hero, available November 23* Non Oui

*Si la précommande est effectuée avant le 22 aout

La différence de prix entre l’édition standard d’EA Sports FC 24 et l’édition Ultimate est quelque chose que les joueurs prennent naturellement en compte lorsqu’ils décident quelle version acheter.

Quoi qu’il en soit, lorsque vous achetez l’édition standard du jeu, vous bénéficiez de nombreux avantages, notamment le double droit et un certain nombre d’éléments Ultimate Team.

Sur quelle console EA Sports FC 24 est jouable ?

EA Sports FC sera disponible pour jouer sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Il est également disponible pour jouer sur des consoles plus anciennes telles que PS4, Xbox One et Nintendo Switch.

Quelles licences seront disponibles sur EA Sports FC 24 ?

Les affaires se dérouleront comme d'habitude pour EA Sports FC, la plupart des partenaires officiels restant dans le jeu après la séparation avec la FIFA.

Dans un blog, Cam Weber, vice-président exécutif et directeur général d'EA, a confirmé que "plus de 19 000 joueurs, plus de 700 équipes, plus de 100 stades et 30 ligues dans lesquels nous avons continué à investir pendant des décennies seront toujours là, uniquement dans EA SPORTS FC".

La Premier League, l'UEFA (c'est-à-dire la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue des Champions féminine), la Serie A, la Liga, la MLS, la Ligue 1, la Bundesliga, la CONMEBOL et l'EFL ont toutes été confirmées comme partenaires.

Retrouvez la liste entière ici.

Comment avoir un accès anticipé à EA Sports FC 24

Comme indiqué, l'accès anticipé au jeu est disponible pour ceux qui précommandent l'édition Ultimate du jeu.

L'accès anticipé permet aux joueurs de jouer au jeu sept jours avant la date de sortie du 29 septembre, ils pourront donc y rester à partir du 22 septembre.

Pour en savoir plus c'est ici.

Quand sera disponible le companion EA Sports FC 24 Web app?

La date de sortie de l’application Web EA Sports FC 24 est le 20 septembre 2023.

Cela signifie que les joueurs auront suffisamment de temps pour travailler sur leur Ultimate Team avant le lancement complet du jeu le vendredi 29 septembre 2023.

L'application Web FUT 23 a été lancée à 18h45 BST / 13h45 HE / 10h45 PT, il est donc probable que nous verrons une heure de sortie similaire cette fois-ci également.

L'application EAFC 24 Companion, disponible sur les appareils iOS et Android, sera disponible le 21 septembre 2023. Gardez donc un œil sur le lancement de l'application Web et de l'application Companion pour commencer votre travail le plus tôt possible.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur le Companinon App!

EA Sports FC 24 trailer

Une bande-annonce du nouveau jeu a été publiée le 10 juillet, donnant aux joueurs un aperçu de ce qui les attend dans EA Sports FC 24.

Raconté par l'acteur oscarisé Daniel Kaluuya, le teaser promet : "c'est un tout nouveau jeu" alors que des stars du passé et du présent partagent l'écran.

La vidéo s'ouvre avec Pep Guardiola livrant une discussion d'équipe dans le vestiaire à des joueurs portant des maillots différents, avec Jude Bellingham et David Beckham assis l'un à côté de l'autre. Ensuite, Erling Haaland apparaît, généralement imperturbable, tandis que Vinicius Jr frappe dans la lucarne supérieure.

Fait intéressant, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappe sont visiblement absents de la bande-annonce.