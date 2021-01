Thierry Henry : "À Monaco, j’ai appris, comme j’apprends tous les jours"

Le champion du monde 1998 est revenu sur son échec à Monaco et a ciblé les équipes qu'il aime voir jouer actuellement.

Thierry Henry continue de grandir en tant qu'entraîneur de l'autre côté de l'Atlantique, sur le banc de l'Impact Montreal. L'ancien international français a échoué à l'AS , mais il a appris de ce passage manqué dans l'élite française. Dans une interview accordée à So Foot, Thierry Henry, actuellement du côté de l'Impact de Montreal, a évoqué ses convictions en tant qu'entraîneur et est revenu sur son échec à l'AS Monaco.

"C’est comme tout : c’est soit tu gagnes, soit tu apprends. Et j’ai toujours beaucoup plus appris dans la difficulté que dans la facilité. C’est quand tu es dans le dur que tu sais de quoi tu es fait. Quand tout est facile, que tu mènes 8-0, tout le monde veut la balle. Quand tu es mené 1-0 ou qu’il y a 0-0, ce n’est pas pareil. À Monaco, j’ai appris, comme j’ai appris cette année et comme j’apprends tous les jours. Là, je suis en train de te parler mais l’année prochaine, je te dirai quelque chose de différent", a expliqué le champion du monde 1998.

"Je peux être sûr d’une tactique ce soir et te dire dans deux mois : « Hum, en fait, non, impossible. » En tant qu’entraîneur, tu peux avoir des idées, mais tu dois aussi et surtout d’adapter aux joueurs que tu as, mais aussi à l’équipe que tu affrontes. Après, quand tu es le Bayern ou , tout le monde s’adapte à toi, évidemment. J’estime qu’il n’y aucune science exacte. Certains te diront l’inverse, qu’ils resteront avec leur 4-4-2, mais moi, j’essaie de m’adapter et d’apprendre. Cette saison, par exemple, on avait imaginé quelque chose avec le staff, puis on a dû changer en fonction des départs, des blessures, du profil des joueurs...", a ajouté l'entraîneur de l'Impact Montreal.

"Être en accord avec ses idéaux"

Thierry Henry est fier d'avoir contribué à l'éclosion de joueurs qu'il a lancé au plus haut niveau : "Sofiane Diop, Benoît Badiashile, Romain Faivre... La réussite de ces joueurs-là ne veut pas dire que j’avais raison ou tort. C’est des éléments que j’ai aidé à faire mûrir du mieux que j’ai pu et j'en suis heureux, parce que tu te dis que tu avais vu quelque chose qui n’était pas faux. Romain Faivre, il a un truc que peu de joueurs ont : il brise des lignes. Encore une fois, je ne prétends pas avoir eu raison ou tort".

"Le débat n’est pas là et je remercie encore Monaco de m’avoir donné cette opportunité. Oui, j’aime prendre des risques, construire court, et oui, parfois, ça peut avoir l’air bête quand tu perds le ballon. Après, j’ai aussi vu des équipes dégager n’importe comment et prendre des buts. L’important, c’est de garder ta philosophie. Tu peux changer ton système, le faire évoluer, mais l’important, c’est d’être en accord avec ses idéaux", a ajouté l'ancien entraîneur de l'AS Monaco.

Thierry Henry continue de regarder la et les championnats européens. Il a cité les équipes qu'il aime voir jouer actuellement : "Aujourd’hui, j’aime voir jouer Leeds, c’est extraordinaire. Je continue aussi toujours de regarder la , que ce soit Brest, Lens... Je ne suis personne donc je vais picorer dans tout ce que je peux picorer. Un entraîneur qui joue le maintien peut proposer du jeu, il faut le respecter et ça ne fait pas de lui un fou".

"Tu peux gagner un championnat en jouant le contre, en contre-pressant, en étant 80% dans le camp adverse. Pareil pour un maintien. Si tu as 80% de possession dans le camp adverse et que tu as perdu 2-0, ça ne sert à rien. Je souhaite juste que toutes les philosophies soient respectées. Pourquoi dit-on à un entraîneur qui construit de détruire et qu’on ne dit pas un entraîneur qui détruit de construire ?", a conclu l'ancien international français.