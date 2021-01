Kane comparé à Rooney et Henry

Après la nouvelle performance de haute classe qu'il a réussie face à Leeds, Harry Kane a été comparé à deux anciens goleadors de PL.

Rio Ferdinand a comparé Harry Kane aux légendes de la , Wayne Rooney et Thierry Henry.

Kane a joué un rôle déterminant dans la victoire 3-0 de contre samedi, en signant une autre prestation de premier ordre aux avant-postes. Il a marqué sur pénalty pour mettre les Spurs sur la voie du succès et a ensuite offert une passe décisive à son compère Son Heung-Min pour le break. En plus du but et de l'assist, Kane a été un poison pour la défense de Leeds pendant tout le match - car ses déplacements et son jeu dos au but ont créé beaucoup de danger dans le camp adverse.

L'article continue ci-dessous

L'ancien défenseur de , Ferdinand, a été extrêmement impressionné, affirmant que la performance contre Leeds lui rappelait le Rooney de la belle époque. "Les gars (Kane et Son) ont une de ces relations", a déclaré Ferdinand à BT Sport. "Oui, cela a été travaillé, mais ils aiment évidemment jouer les uns avec les autres. Ils se complètent. Ce que Son a dit était intéressant." Quand Harry se retourne et prend le ballon, je bouge. Il sait où je suis. Il (Son) connaît la qualité que le numéro 10 a sur son dos. Il possède une qualité que personne d'autre sur le terrain n'a. Il me rappelle de plus en plus Wayne Rooney. Rooney avait l'habitude de décrocher et de tenir le rôle numéro 10, il pouvait jouer devant. Il pouvait tout faire. Une fois qu'il (Rooney) était entré dans les zones, il cherchait la bonne passe. Kane fait la même chose, en essaynt de créer des opportunités, de tirer ou de créer une chance pour quelqu'un d'autre."

Plus d'équipes

«Vu qu'il décroche, il a la conscience de savoir où sont les autres. Il fait des ravages quand il est sur le ballon", a poursuivi l'ex-international anglais. Commentant la passe décisive pour le but de Son, Ferdinand a ajouté: "Peu de joueurs sur un terrain peuvent voir cette passe, et encore moins la jouer."

Kane compte désormais 21 gestes décisifs cette saison, et Ferdinand estime que son bilan peut être comparé à celui du grand Henry d' . "Le dernier attaquant qui faisait des buts et des passes décisives à ce rythme c'est Thierry Henry. Je pense qu'on parle de la même catégorie des joueurs. C'est un footballeur fantastique, humble, travailleur et quelqu'un que vous voulez voir rester en forme pour le bien de l' ."