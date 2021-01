Monaco, Kovac : "Un match important pour nous"

L'entraîneur de l'AS Monaco faisait face à la presse avant le match à Montpellier pour le compte de la 20e journée du Championnat.

À deux jours du déplacement à , Niko Kovac s'est entretenu en conférence de presse d'avant match sur la forme actuelle de son groupe. Un groupe qui s'est redressé récemment.

En effet, va beaucoup mieux en ce début d’année 2021, avec deux victoires en deux rencontres. Avant le déplacement dans l’Hérault ce vendredi pour y défier le MHSC.

« C'est une rencontre importante pour nous. Pour le moment, nous avons cinq points d'avance sur eux, c'est donc l'occasion de les distancer. Notre objectif est de bien jouer et surtout de gagner. Ils sont dans une période difficile, comme nous au mois de décembre. Nous avons bien rebondi depuis", a estimé Kovac devant les médias.

"On s'attend à ce que Montpellier mette les ingrédients pour sortir de cette série. En ce qui concerne nos ambitions, je regarde plus derrière que devant. Je souhaite surtout que l'on ne nous double pas. J'attends un bon match de la part des joueurs, le dernier match face à cet adversaire en octobre n'avait pas été très satisfaisant. J'espère que cela sera mieux qu'au match aller. Nous devons aller de l'avant", a exhorté le technicien croate ce mercredi.

"C'est difficile de faire des prévisions et dire que cela peut être un match décisif, je ne sais pas ce qui va se passer malheureusement. On essaye de s'améliorer match après match. Nous avons joué toutes les formations du championnat désormais. Le groupe progresse et les automatismes sont apparus au fil de la saison."

Kovac a ensuite analysé les récentes prestations de ses hommes : "Face à , c'était un match particulier et face à Lens aussi compte tenu de la physionomie du match. Mais pour les autres nous étions pas loin de faire un résultat, cela s'est joué à des détails. On reste compétitifs. Montpellier est un match important, nous devons ramener les trois points. Je m'attends à un gros match face à Montpellier. »