Thibaut Courtois, la grande nouvelle

Le Real Madrid a déjà conclu trois recrutements cet été, et d'autres affaires seront conclues dans les semaines à venir. Le département sportif ne travaille pas uniquement sur les recrues de Xabi Alonso.

Les contrats des joueurs actuels sont également à l'ordre du jour du Real Madrid. Vinicius Junior devrait prolonger son contrat dans les prochaines semaines, tandis que la nouvelle révélation Raul Asencio aurait déjà signé une prolongation. Des négociations sont également en cours concernant Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois révèle être en pourparlers avec le Real Madrid.

Le contrat actuel de Courtois expire à la fin de la saison prochaine, ce qui compromet son avenir. Le Real Madrid compte toutefois y remédier en concluant un nouveau contrat, et le joueur lui-même a confirmé (via Diario AS) que des négociations étaient en cours entre le club et le joueur.

J'espère pouvoir prolonger mon contrat. Je suis très heureux au Real Madrid. Jouer ici est un rêve et, chaque année, ce serait un autre rêve. Je suis à l'entière disposition du club, et ils savent que j'aimerais rester ici… et, espérons-le, prendre ma retraite ici. Nous sommes en contact. Mais maintenant, il faut faire mes preuves sur le terrain. Le reste se réglera facilement.

Courtois est omniprésent dans les buts du Real Madrid depuis son arrivée en provenance de Chelsea en 2018. Il restera le gardien titulaire du club sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso, qui ne montre aucun signe de baisse de niveau malgré ses 33 ans.

Habituellement, le Real Madrid propose des contrats d'un an aux joueurs de plus de 30 ans, mais avec Courtois, on s'attend à ce qu'il enfreigne cette règle en lui proposant un contrat de deux ans, jusqu'en 2028. Compte tenu de son niveau, cela ne serait pas surprenant, car cela limite les risques de le voir recruté par un autre club avant que les Merengues ne soient prêts à se séparer.

Pour l'instant, Courtois se concentre sur la Coupe du Monde des Clubs, où il sera à nouveau un joueur clé pour le Real Madrid. Mais plus tard cet été, il devrait signer un nouveau contrat pour rester au Santiago Bernabéu un peu plus longtemps.