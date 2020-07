Thibaut Courtois : "J’ai été beaucoup critiqué au début de la saison"

Le gardien de but du Real Madrid, qui pourrait être sacré Champion d'Espagne dès jeudi soir, savoure particulièrement son retour au premier plan.

De nouveau vainqueur sur la pelouse de Grenade lundi soir (1-2), le n'a jamais été aussi proche du titre en . En effet, les hommes de Zinédine Zidane ont l'occasion d'être Champions d' dès la 37ème journée en cas de succès, jeudi, face à . Insatiables depuis la reprise du championnat, les Madrilènes sont notamment portés par Karim Benzema et Sergio Ramos, en grande forme, mais aussi par leur gardien Thibaut Courtois.

"J’ai été beaucoup critiqué au début de la saison"

De retour à son meilleur niveau, l'ancien portier de et de l' s'apprête à boucler une saison 2019-20 impressionnante. C'est encore lui qui a sauvé son équipe en toute fin de rencontre face à Grenade, en sortant une parade décisive au meilleur des moments. Un retour en grâce qu'il savoure.



Grenade - Real Madrid (1-2), le Real et ses Français ne lâchent rien

"L’année dernière, j’ai été beaucoup critiqué au début de la saison. Mais j’ai montré que je pouvais garder mes cages inviolées à plusieurs reprises. C’est important parce que la saison dernière, nous avions concédé plus de buts que nous ne le devions et cela s’est vu au classement. Collectivement on est bien car on attaque et on défend à 11 et quand je dois intervenir je le fais", a ainsi confié le Belge en fin de rencontre, qui a tenu à souligner le sérieux et la régularité du Real.

Plus d'équipes

"Ce n’était pas notre meilleur football mais il faut parfois souffrir pour gagner, et nous l’avons fait. Les gens croient que parce que nous sommes Madrid, nous gagnons tous les matchs. Mais ce n’est pas le cas, les équipes jouent beaucoup. Ce n’est pas facile de gagner tous les matchs", a-t-il déclaré.