Thiago Silva : "Messi est un joueur indispensable pour eux"

Le défenseur de la Seleçao s'attend à un gros choc face à l'Argentine en finale de la Copa America. Il craint surtout un homme : Lionel Messi !

C'est un classique du football sud-américain. Un affrontement entre deux mastodontes qui déchaîne les passions bien au-delà de l'Atlantique. Dimanche (2h00), le Brésil et de Neymar affronte l'Argentine de Lionel Messi, en finale de la Copa America. Un match très attendu, d'autant qu'il s'annonce particulièrement ouvert.



Un ex-international prédit l’enfer à Mbappé

D'un côté le Brésil, pays hôte de la compétition et au point collectivement. De l'autre, l'Argentine, plus solidaire que jamais et emmenée par un Lionel Messi ambition, bien loin des tractations qui concernent son avenir personnel, au FC Barcelone ou ailleurs. Selon le défenseur Thiago Silva, la Pulga sera évidemment à surveiller de très près.

"Nous devrons faire deux fois plus attention à lui"

"Je pense que Messi est un joueur indispensable pour eux, il fait la différence. Nous allons devoir prêter attention aux joueurs qui lui passent le ballon. Nous devrons faire deux fois plus attention à lui, en raison de son niveau. Il est capable de déstabiliser son adversaire, comme Neymar peut le faire dans notre équipe", a ainsi confié le défenseur central de la Seleçao en conférence de presse. Le joueur de Chelsea, aussi passé par le Paris Saint-Germain et l'AC Milan, s'attend à un choc. Un vrai de vrai.

"Ce sera une belle confrontation entre ces deux joueurs. Neymar est très motivé. Quand il s'agit d'un match entre l'Argentine et le Brésil, les médias aiment s'interroger sur le favori. C'est très difficile de dire qui est le favori", a estimé l'auriverde. Dans la nuit, la Colombie s'est emparée de la 3ème place grâce à son succès contre le Pérou.