Un ex-international prédit l’enfer à Mbappé

L’ex-footballeur Jérôme Rothen pense que Kylian Mbappé va connaitre une saison 2021/2022 compliquée.

Kylian Mbappé est actuellement sous le feu des critiques. En raison d’un Euro en demi-teinte où il n’a inscrit aucun but, le prodige de Bondy est confronté à une salve de remarques négatives. Pour certains, à l’instar de Louis Van Gaal, c’est justifié vu qu’il privilégie soi-disant ses intérêts avant ceux du collectif. Et pour d’autres, c’est sévère et il n’y a pas lieu de l’enfoncer. Et enfin, il y a ceux qui estiment que l’attaquant du PSG récolte simplement ce qu’il sème.

Jérôme Rothen, ex-joueur de l’équipe parisienne, est d’avis que Mbappé s’est lui-même mis dans une situation inconfortable en plaçant la barre très haut. Il a voulu brûler les étapes et en a payer le prix fort selon ses dires.

« On s’est fait éliminer, il n’a pas été bon et il a raté des occasions, je pense que c’est une question de confiance et surtout une question d’état d’esprit, a indiqué le consultant de RMC. Ce changement de statut qu’il a voulu imposer maladroitement, avant la compétition, (…) je pense que c’est juste un problème d’ego ».

« Mbappé va en prendre plein la tronche »

L’ex-international a enchéri en confiant que Mbappé va certainement être amené à vivre des moments délicats durant la prochaine campagne. Ses détracteurs ne vont pas l’épargner. « Une fois qu’il va redescendre sur terre après cet échec, parce qu’il en a pris plein la tronche et il va toujours en prendre plein la tronche… Le jour où il va remettre le maillot de l’équipe de France, tout le monde va le regarder différemment, son attitude avec ses coéquipiers, ses relations. Eh bien s’il retrouve de la simplicité et de l’humilité, tu verras que tous les problèmes tactiques exposés par Van Gaal ils vont exploser en plein vol ».

Enfin, Rothen a conclu en soulignant que Mbappé n’est pas responsable de tous les maux de ses équipes et qu’il convient de bien mettre en avant sa responsabilité : « Je n’ai pas la science infuse et on peut tous se tromper, mais l’analyse que je fais, c’est que quand tu vois Kylian faire des matchs comme ceux qu’il a pu faire sur la fin de saison avec le PSG et faire ce qu’il a fait à l’Euro dans certaines situations, je trouve que c’est plus son attitude et son positionnement d’un point de vue tactique, mais ça il n’en est pas responsable ».