"Thiago Silva a tout !" - Zouma est ravi d'apprendre avec la recrue de Chelsea

Le Français dit que l'ancienne star du Paris Saint-Germain a déjà eu un grand impact dans le vestiaire de Stamford Bridge.

Thiago Silva a "tout", selon Kurt Zouma, qui se dit "ravi d'apprendre de" la recrue estivale de . Les Blues ont réussi à obtenir Thiago Silva gratuitement à la fin du mois d'août après l'avoir vu quitter le à la fin de son contrat cet été. Le Brésilien ne s'est pas vu offrir une prolongation de contrat au Parc des Princes alors qu'il avait aidé l'équipe de Thomas Tuchel à atteindre la finale de la la saison dernière, mais a eu la chance de prolonger sa carrière au plus haut niveau lorsque Frank Lampard l'a appelé.

L'entraîneur de Chelsea a permis au joueur de 36 ans de faire ses débuts en à West Brom le 26 septembre et lui a également confié le brassard de capitaine. Thiago Silva a eu une journée à oublier car son erreur a offert à Callum Robinson l'un de ses deux buts dans le match nul 3-3, soulevant des points d'interrogation sur sa capacité à performer dans l'élite anglaise. Il a réussi à apaiser ces doutes lors de la sortie suivante de Chelsea contre , produisant une démonstration assurée en défense aux côtés de Kurt Zouma lors d'une confortable victoire 4-0.

Zouma a été impressionné par ce qu'il a vu de Thiago Silva jusqu'à présent, et espère absorber autant de connaissances que possible d'une personnalité expérimentée au fil de la saison. "Vous pouvez voir tout de suite, dès que Thiago Silva a franchi la porte à Cobham, il donne des conseils aux joueurs autour de lui, il est vraiment bon avec les gens et vous pouvez certainement voir qu'il a de très bonnes compétences en leadership", a déclaré le défenseur des Blues au site officiel du club.

"Je suis excité d'apprendre de Thiago Silva"

"Tout le monde a accueilli Thiago Silva dans le groupe et nous sommes tous heureux qu’il soit avec nous à Chelsea. Je suis très excité de travailler avec Thiago mais je ne pense pas être le seul, beaucoup de gars ici à Chelsea ressentent exactement la même chose. Nous sommes tous ravis de jouer avec lui et d'apprendre de lui. Il a une grande expérience au plus haut niveau, il a remporté de nombreux titres et la saison dernière, il a disputé la finale de la Ligue des champions.Pour moi, il a tout. Il est calme avec le ballon, il peut très bien défendre, son positionnement est excellent. Je suis très heureux qu’il soit ici et excité d’apprendre de lui", a ajouté l'international français.

Interrogé sur d'éventuels problèmes de communication avec le Brésilien, Zouma a répondu: "Il ne parle pas très bien l'anglais pour le moment, mais il parle français, donc je peux l'aider avec cela, tout comme quelques autres garçons". L'ancien arrière latéral de , Ben Chilwell, qui a également rejoint Chelsea pendant le mercato d'été, a également eu un mot sur l'impact instantané que Silva a eu dans le vestiaire de Stamford Bridge.

"Depuis qu'il est arrivé au centre d'entraînement, qu'il est arrivé dans l'équipe, quand il est dans la salle, il a une présence autour de lui, et il donne envie à tout le monde de bien faire et les standards ne déraperont jamais, ce qui ne devrait pas arriver de toute façon. Il exige de la qualité et assure toute l'équipe autour de lui, donc c'est formidable de l'avoir avec nous, et il parle pendant tout le match", a expliqué l'international anglais.