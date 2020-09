Chelsea, Lampard satisfait des débuts de Mendy

Les malheurs de Kepa ont conduit à la signature de l'ancien portier de Rennes et il a fait ses débuts avec les Blues face à Tottenham, mardi.

L'entraîneur de , Frank Lampard, était ravi de voir le nouveau gardien de but, Edouard Mendy, adopter une approche proactive lors de sa première apparition pour le club lors de leur défaite en Carabao Cup face à . Les malheurs des Blues à ce poste ont été nombreux au cours des 12 derniers mois, ni Kepa Arrizabalaga ni Willy Caballero n'en ont fait assez pour convaincre Lampard qu'ils pourraient être le numéro 1 pour la saison 2020-21.

Edouard Mendy a été impuissant pour empêcher Tottenham de convertir ses cinq penaltys lors de la séance de tirs au but qui s'est ensuivie après un match nul 1-1 mardi, mais l'ancien gardien du a néanmoins laissé son entraîneur satisfait de ce qu'il a vu. "Je pense qu'il a été très bon. Il a effectué quelques bons arrêts, un arrêt particulièrement bon", a déclaré Lampard aux journalistes après l'élimination de Chelsea en Carabao Cup.

"Il a joué et a attrapé quelques ballons, même celle où elle est venue et il ne l'a pas attrapé, l'idée qu'il veut être positif n'est pas une mauvaise chose. Je sus très, très satisfait de chaque partie de son jeu, vraiment", a ajouté l'Anglais. Mason Mount a été le vilain petit canard de la rencontre, manquant le cinquième penalty lors de la séance de tirs au but - mais Lampard ne pense pas que cette erreur va marquer le jeune anglais.

Plus d'équipes

Lampard défend Mount

L'article continue ci-dessous

"Je ne pense pas que ce soit un coup terrible. C'est une nuit décevante pour être éliminé de la Carabao Cup. Mason aura beaucoup plus de soirées pour ce club et pour son pays où il jouera dans des matchs avec une grande importance pour eux et il sera le facteur décisif avec une note positive dans ces matches. Il a mon soutien tout le temps et celui de l'équipe et tout le monde autour. Vous manquez un penalty, c'est un collectif quand vous arrivez à ce stade-là un match comme celui-ci", a confessé Frank Lampard.

"Nous étions dominants et nous voulons marquer plus de buts à ce moment-là en raison de la quantité de possession. Quelques bonnes occasions, Callum [Hudson-Odoi] a eu une bonne occasion à la fin de la première mi-temps. Tottenham a ressenti cela et ils ont changé leur jeu pour mettre plus longtemps dans leur construction, ce qui signifiait que notre fantastique pressing en première mi-temps n'était plus aussi pertinent sur le terrain", a analysé l'Anglais.

"Ils nous ont fait courir en défense, plutôt que de pousser vers l'avant et cela devient vraiment difficile. Nous aurions pu être meilleurs avec le ballon en seconde période, peut-être traité avec la nature physique du match des Spurs. mais cela a légèrement changé le jeu. Ils ont eu des occasions en seconde période, mais nous aussi. À 1-0, le deuxième but aurait terminé la rencontre en notre faveur et nous n’avons pas réussi", a conclu Frank Lampard.