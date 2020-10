Emerson : "Mon passage à Chelsea ne se déroule pas comme je le souhaite"

Le défenseur était heureux de jouer avec l'Italie après un début de saison frustrant à Stamford Bridge.

Emerson Palmieri a admis que sa carrière à "ne se déroulait pas comme je le souhaite" et qu'il se sentait "important" uniquement pour l' . Chelsea a déboursé 20 millions d'euros pour signer Emerson en provenance de l' en janvier 2018, le liant à un contrat de quatre ans et demi. Le joueur de 26 ans a joué le rôle de doublure de Marcos Alonso au poste d'arrière gauche depuis lors, et est tombé encore plus loin dans l'ordre hiérarchique de l'équipe après l'arrivée de Ben Chilwell de Leicester en août.

Un retour en était envisagé pour Emerson avant la date limite du mercato estival, l'ancien patron des Blues, Antonio Conte, qui aurait souhaité diriger de nouveau le défenseur à San Siro. Cependant, un accord final n'a jamais abouti et l'ex-star de l'AS Roma n'a plus d'autre choix que de rester à l'écart jusqu'à la réouverture du marché en janvier 2021. Emerson reste un titulaire de l'Italie de Roberto Mancini malgré sa situation actuelle à Chelsea, et a disputé les 90 minutes du match nul 0-0 avec la en Ligue des Nations dimanche.

L'arrière latéral dit qu'il se sent plus valorisé au niveau international qu'à Stamford Bridge, le manque de compétition en constituant une énorme source de frustration. Emerson a déclaré aux journalistes après le voyage de l'Italie en Pologne : "Quand j'arrive ici, je change de tête. Je me sens important et fais partie du groupe. À Chelsea, les choses ne se passent pas comme je le souhaite dans cette partie de la saison. Je dois juste travailler."

"Avec l'équipe nationale, il faut toujours être prêt"

Le paria de Chelsea est également apparu lors de la victoire 6-0 de l'Italie contre la Moldavie la semaine dernière, et sera de nouveau en lice pour une place dans l'équipe de Mancini lorsque les Azzurri affronteront les mercredi. "Lorsque vous jouez pour l'équipe nationale, vous devez toujours être prêt. Nous devions jouer trois matchs en 10 jours, alors que je savais que je devais jouer, j'étais heureux mais ce n'était pas une surprise. Quand je joue avec ce maillot, je dois donner le meilleur de moi-même", a analysé Emerson.

L'Italie aurait peut-être fini par perdre contre la Pologne sans l'intervention opportune d'Emerson contre l'attaquant du , Robert Lewandowski, alors qu'il frappait au but en première mi-temps. Le défenseur a également raté une occasion de l'autre côté du terrain et a vu un penalty lui être refusé par l'arbitre, ce qui, selon lui, était la mauvaise décision : "Nous sommes des défenseurs, quand nous affrontons des joueurs de ce niveau, ce tacle était presque comme un but".

"Je suis également content pour le département défensif, c'était très important d'arrêter quelqu'un comme Lewandowski", a déclaré Emerson. "Nous n’avons concédé aucun but et nous devons donner de la valeur à cela. Je n’ai pas pu marquer, cela fait partie du jeu mais je pense qu’il y a eu un penalty pour moi. Le défenseur m'a un peu bousculé et j'ai essayé de me lever et de tirer. Je n'ai pas vu les images, mais j'ai le sentiment que cela aurait pu être un penalty."